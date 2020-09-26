Öldürülen kocanın eşi cinayeti üstlendi, polis güvenlik kameralarından gerçek katili tespit etti

Otomobil içinde pompalı tüfekle öldürüldü 3 Aralık 2019 tarihinde Manavgat’ta eşiyle ayrı yaşadığı bildirilen Deniz Baş, 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin de yaşadığı Kavaklı Mahallesi 6567 sokak no-6 adresindeki kayın pederinin evinin önüne geldiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından olayı kendisinin gerçekleştirdiğini belirten Deniz Baş’ın ayrı yaşadığı eşi Merve Nur (Baş) Aybey’in polise teslim olurken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından olayı Merve Nur (Baş) Aybey’in amcasının oğlu Doğukan Aybey’in işlediğini belirledi. Deniz Baş’ın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Merve Nur (Baş) Aybey’in ailesinin oturduğu evin önüne 07 ACB 271 plakalı otomobille gelmesi, evin önünde eşini gören Deniz Baş’ın yavaşladığı sırada evden çıkan Merve Nur (Baş) Aybey’in amcasının oğlu olduğu belirlenen Doğukan Aybey (19) tarafından tüfekle ateş açıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Deniz Baş otomobiliyle kaçmaya çalışırken bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durdu. Doğukan Aybey aracın durmasının ardından da aracın arkasından birkaç el daha ateş etti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan D.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Manavgat’ta Deniz Baş’ın (28) otomobilinde tüfekle öldürülmesi olayında, suçu üstlenen eşi Merve Nur (Baş) Aybey’in aksine güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen tutuklu sanığı Doğukan Aybey (20), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katılan Doğukan Aybey, mahkeme başkanının son sözünü sorması üzerine çok pişman olduğunu belirterek, “Ben kanuna saygılı bir insanım. Deniz Baş, bütün ailemi tehdit etti, saldırılar yaptı” dedi.

İddianamede kasten adam öldürme suçundan ceza talebi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kamera kayıtlarından Merve Nur Aybey’in sokakta elinde telefonla konuşurken, eşi Deniz Baş’ın otomobille geldiği, Merve Nur (Baş) Aybey’i gördüğünde direksiyonu sağa kırarak otomobili durdurduğu, Merve Nur (Baş) Aybey otomobile yaklaştığı sırada elinde pompalı tüfek ile evden çıkan Doğukan Aybey’in otomobile ateş ettiği kaydedildi. Otomobilin bahçe duvarına çarparak durmasının ardından Merve Nur (Baş) Aybey’in otomobilin kapısını açmaya çalıştığı da iddianamede yerini alırken Doğukan Aybey’in elindeki tüfeği alarak otomobilin arka koltuğuna koyduğu, olay yerinden kaçmadığı, diğer şüpheli Doğukan Aybey’in ise olay yerinden kaçtığı belirtildi. İddianamede şüphelilerden Merve Nur (Baş) Aybey hakkında ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Doğukan Aybey hakkında ise ‘kasten adam öldürmek’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

Merve Nur Aybey beraat etti

Manavgat 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Doğukan Aybey tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, tarafların avukatları ve Merve Nur ile Doğukan Aybey’in yakınları katıldı. Tutuksuz sanık Merve Nur (Baş) Aybey ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, tutuksuz sanık Merve Nur (Baş) Aybey’in yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraatini, tutuklu sanık Doğukan Aybey’in ise ‘haksız tahrik altında adam öldürmek’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Davada şikayetçi olan Sinan Baş’ın avukatı, savcının esas hakkında görüşüne katılmadıklarını, sanıkların her ikisinin de ‘kasten öldürmek’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.