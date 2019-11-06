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Öldürülen kocanın eşine ve kuzenine müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:21 | Son Güncelleme

KONYA'nın Altınekin ilçesinde eşi Ali Sarı'yı (37), ilişki yaşadığı amcasının oğluna öldürttüğü gerekçesiyle haklarında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla dava açılan Zekiye Sarı (33) ve İskender Sarı (49), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Altınekin ilçesinde eşi Ali Sarı'yı (37), ilişki yaşadığı amcasının oğluna öldürttüğü gerekçesiyle haklarında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla dava açılan Zekiye Sarı (33) ve İskender Sarı (49), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Altınekin ilçesinde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Ali Sarı'nın, 2 Kasım 2017 sabahı pancar sökmeye gittiği Yenice Mahallesi Kalınyer mevkisindeki tarlasında işçiler tarafından cesedi bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen Ali Sarı'nın akrabalarıyla birlikte çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesi alınanlardan Mükremin Sarı (24), öldürülen Ali Sarı'nın bir süre önce amcasının oğlu İskender Sarı'ya tabanca verdiğini anlattı. Jandarma, 3 çocuk babası İskender Sarı'yı gözaltına aldı.

YASAK AŞK CİNAYETİ ÇIKTI

Çiftçi İskender Sarı, ifadesinde, amcasının oğlu Ali Sarı'nın eşi Zekiye Sarı ile ilişki yaşadığını anlatarak, ''Zekiye, eşinin ilişkimizden şüphelendiğini söyledi. Eşini öldürmemi istedi. Cep telefonuma 'Şunu ortadan kaldıralım ve şundan kurtulalım, yoksa bizi köye rezil edecek' diye mesaj attı. Ali'nin tarlada çalıştığını söyledi. Tarlaya gittim. Traktör üzerinde bir süre Ali ile sohbet ettik. Daha sonra tabancayla başına ateş ederek, öldürdüm. Kaçarken yolda tabancayı attım" diye konuştu.

ÖLDÜRÜP, CESEDİ BAŞINDA AĞLAMIŞ

Cinayetin ardından kuzeninin cesedi başında ağladığını kaydeden İskender Sarı, ''Başında yarım saat boyuncu ağladım. Daha sonra da Zekiye'nin evine gittim. Zekiye çay demledi. Karşılıklı çay içtik. Daha sonra birbirimize sarılıp, ağladık. Zekiye'yi çok seviyorum, ona aşığım. Ali'yi öldürdüğüm için pişmanım. Şimdiki aklım olsa öldürmezdim" dedi.

İskender Sarı'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Zekiye Sarı da suçunu itiraf etti. Zekiye Sarı, eşinin, telefon konuşmalarından şüphelendiğini belirterek, ''Eşim, telefon konuşmalarımdan şüpheleniyordu. Telefonuma gelen bir mesajdan şüphelendi. Savcılığa verip, ortaya çıkarmak istedi. Öyle bir şey olsaydı, ilişkim ortaya çıkacaktı. Ben de bundan korkup, İskender'e mesaj attım'' diye konuştu. İskender Sarı ve Zekiye Sarı, tutuklandı.

MÜEBBET HAPSE ÇARTIRILDILAR

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zekiye Sarı ve İskender Sarı, son kez hakim karşısına çıktı. İskender Sarı, daha önce verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından kararını açıkladı. Mahkeme, Zekiye ve İskender Sarı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, her iki sanığının cezalarında indirime giderek müebbet hapse çevirdi. Heyet, tutuksuz sanık Mükremin Sarı'nın ise beraatine karar verdi.

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