HABER

Öldürülen kocasının yerine şirketin başına geçti, rekor satış yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

BURSA'da iş adamı Fatih Karaman'ın (38) akrabası tarafından öldürülmesinin ardından eşi Yadigar Karaman (38) şirketin başına geçti.

Öldürülen kocasının yerine şirketin başına geçti, rekor satış yaptı

Enver Fatih TIKIR- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da iş adamı Fatih Karaman'ın (38) akrabası tarafından öldürülmesinin ardından eşi Yadigar Karaman (38) şirketin başına geçti. 15 çalışanın olduğu, günde yaklaşık 1 ton hurma tatlısı üreten şirketin yönetimini 4 aydır başarıyla sürdüren Yadigar Karaman, "Eşim bu şirket için çok mücadele etti, bu şirketi çok büyüttü. Şimdi de bayrağı ben devraldım. 2 çocuğumuz var onlar için çok daha iyi yerlere gelmek istiyorum" dedi.
Bursa'da geçen 6 Temmuz'da merkez Nilüfer ilçesinde, Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman, otomobili ile kırmızı ışıkta beklerken dayısı Yılmaz S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayın ardından Karaman'ın eşi Yadigar Karaman eşinin üçüncü kuşak yöneticisi olduğu şirketin başına geçmeye karar verdi. 15 çalışanın olduğu, günde yaklaşık 1 ton hurma tatlısı üreten şirketin yöneticisi Yadigar Karaman, "7 ay önce, bu iş uğruna küçük dayısı eşimin canına kıydı. Eşimin dayısıyla bu işyerinden kaynaklı husumeti vardı. Bir sabah eşim evden çıktığında aracında onu kafasından vurdu. Eşim 32 saat yoğun bakımda kaldı. Olay yerinde beyin ölümü gerçekleşmişti. Daha sonra organ bağışı yaptık. 2 böbreği hayat buldu. Katil cezaevine gitti. Davamız devam ediyor" dedi.
'HEDEFLERİM VAR'
Eşinin bu firma için çok mücadele ettiğini söyleyen Karaman, "Ben de ondan bu bayrağı alıp devam etmek istedim. 2 çocuğum var onlar için çok daha iyi yerlere gelmek istiyorum" dedi. Daha önce hiç yöneticilik yapmadığını belirten Karaman, "Ustalarımız 25 yıldır bizimle. Herkes bana destek oldu. İlk üç ay şirkete gelemediğim süreçte onlar yönettiler. 3 ay sonra ben devraldım. 4 aydır da işimin başındayım bu süreçte şirketi çok iyi yerlere getirdim. İşi daha iyi öğreniyorum. Yurtdışı projelerimiz de var. Teklifler geliyor. Şehir dışı şube teklifleri geliyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Öldürülen kocasının yerine şirketin başına geçti, rekor satış yaptıÖldürülen kocasının yerine şirketin başına geçti, rekor satış yaptıÖldürülen kocasının yerine şirketin başına geçti, rekor satış yaptıÖldürülen kocasının yerine şirketin başına geçti, rekor satış yaptı

PARTNERWhatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!Whatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!
Şifreniz sizi korurken siz de şifrelerinizi koruyunŞifreniz sizi korurken siz de şifrelerinizi koruyun
Telli, tuşlu, vurmalı, nefesli 20 enstrümanı çalabiliyorTelli, tuşlu, vurmalı, nefesli 20 enstrümanı çalabiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

Adana'da hareketli saatler! Sivil polis pastanede yakaladı, ortalık birden karıştı

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Antalya için tam fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Terörden arananlar listesi güncellendi! Listeye 74 FETÖ üyesi eklendi

Terörden arananlar listesi güncellendi! 74 isim listeye eklendi

Diyarbakır'da bin 200 yıllık altın işlemeli İncil ele geçirildi

Diyarbakır'da ele geçirildi! Tam bin 200 yıllık

Bafa Gölü'nde görsel şölen! Buraya giden gün batmadan geri dönmüyor

Buraya giden gün batmadan geri dönmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.