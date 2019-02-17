HABER

Öldürülen köpeğin sahibi değil, hayvanseverler şikayetçi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

ÇORUM'da Eskiekin köyünde, bahçedeki tavuklara zarar verdiği gerekçesiyle köylü tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen köpeğin sahibi şikayetçi olmadı. Duruma tepki gösteren Çorum Karadeniz Hayvan Hakları temsilcisi Şeyda Çimen "Biz şikayette bulacağız" dedi.

Öldürülen köpeğin sahibi değil, hayvanseverler şikayetçi

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Eskiekin köyünde, bahçedeki tavuklara zarar verdiği gerekçesiyle köylü tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen köpeğin sahibi şikayetçi olmadı. Duruma tepki gösteren Çorum Karadeniz Hayvan Hakları temsilcisi Şeyda Çimen "Biz şikayette bulacağız" dedi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Eskiekin köyü, Yaydiğin mevkiinde meydana geldi. Köyde oturan kimliği bilinmeyen kişi, bahçesinde dolaşan ve iddiaya göre tavuklarına zarar veren köpeğe av tüfeği ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği köpek, öldü. Silah sesi duyan çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu köpeğin sahipli olduğunu öğrendi. Jandarmanın ulaştığı ve durumu bildirdiği köpeğin sahibinin şikayetçi olmaması üzerine, tutanak tutuldu.
Öte yandan olayı duyan Çorum Karadeniz Hayvan Hakları temsilcisi Şeyda Çimen, öldürülen köpekle ilgili şikayet olmamasına tepki göstererek, "Köyde bir kişi av tüfeğiyle köpeği vurdu. Sahibi şikayetçi olmamış. Jandarma ekipleri gelip tutanak tuttu. Resmi işlemleri pazartesi başlatıp şikayette bulunacağız. Karadeniz Hayvan Hakları temsilciliği olarak konunun takipçisi olacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Öldürülen köpeğin sahibi değil, hayvanseverler şikayetçi

Beyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdiBeyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdi
80 bin liralık kabloları çaldılar80 bin liralık kabloları çaldılar
1 Hafta önce nişanlanan genç evde ölü bulundu1 Hafta önce nişanlanan genç evde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.