HABER
  4. Öldürülen müteahhidin doktor kızı: Babama müdahale etme fırsatım bile olmadı

Öldürülen müteahhidin doktor kızı: Babama müdahale etme fırsatım bile olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'da müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'yi (51) tabancayla vurarak öldüren Talat Örgü, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Öldürülen müteahhidin doktor kızı: Babama müdahale etme fırsatım bile olmadı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'yi (51) tabancayla vurarak öldüren Talat Örgü, ömür boyu hapse mahkum edildi. Ölen müteahhidin doktor kızı Elif Şirazi duruşmada, "Ben doktorum. O gün de nöbetçiydim. Hastaneye geldiğinde babama müdahale etme fırsatım bile olmadı. Bir insan bu kadar acımasızca katledilemez" dedi.
Olay, 5 Ağustos günü sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2080 Sokak'ta yaşandı. Müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, evinden çıkıp otomobiline bindi. Ancak otomobilin arka kapısını açıp koltuğa oturan Talat Örgü, araçtan inerek kaçmak isteyen Fatih Mehmet Şirazi'ye tabancayla ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Şirazi, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınan Talat Örgü, Şirazi'yi alacağı olan 4-5 milyon TL'yi vermediği için öldürdüğünü öne sürdü. Örgü ifadesinde, “Öleni 30 yıldır tanırım. 20 yıl önce kendisiyle inşaat işi yapmaya başladık. Bana borçlandı. Verdiği hiçbir taahhüdü yerine getirmedi. 2010 yılında da benzer bir durumdan dolayı mahkemelik olduk. İcraya verdim. Yine de alacağımı tahsil edemedim" dedi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Talat Örgü, tutuklandı.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Talat Örgü ile Fatih Mehmet Şirazi'nin kızı Elif Şirazi, oğlu Muhammet Ahmet Şirazi ve taraf avukatları katıldı. Şikayetçi avukatı, sanığın eylemini 22 saniye içerisinde tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek, Talat Örgü'nün profesyonel bir suikastçı gibi ölüm pususuna yattığını öne sürdü.
'BABAMA MÜDAHALE EDEMEDİM'
Elif Şirazi ise sanığın babasına ölümcül derecede tabancayla ateş ettiğini belirterek, “Ben doktorum. O gün de nöbetçiydim. Hastaneye geldiğinde babama müdahale etme fırsatım bile olmadı. Bir insan bu kadar acımasızca katledilemez" dedi.
Sanık avukatı ise eylemde tasarlama olmadığını iddia etti. Son sözü sorulan sanık Talat Örgü ise amacının maktul ile konuşmak olduğunu belirterek, mahkemenin kararına saygı duyacağını söyledi. Mahkeme heyeti, Talat Örgü'yü 'Kasten insan öldürme suçu'ndan ömür boyu hapse mahkum etti.

FOTOĞRAFLI

Öldürülen müteahhidin doktor kızı: Babama müdahale etme fırsatım bile olmadı

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyorOrduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor
Eğitim verilen 100 kadın kendi işini kuruyorEğitim verilen 100 kadın kendi işini kuruyor
Antalya’da müteahhidi öldüren sanığa müebbet hapisAntalya’da müteahhidi öldüren sanığa müebbet hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de 5 kilometre yürüyerek kar esaretinden kurtuldular

5 kilometre yürüyerek kurtuldular

Cezaevinden izinli çıktı evinin önünde başından vuruldu! Detaylar ortaya çıktı

Cezaevinden izinli çıktı evinin önünde başından vuruldu!

Bedelli askerlikle ilgili yeni haber! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Dikkat! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Antalya'da kar yağışı! Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 25 santime ulaştı

Burası Antalya! Kar kalınlığı 25 santime ulaştı

Taksim’deki şiddetli rüzgar! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Taksim’de zor anlar!

Aksaray'da intihar girişimi!

Aksaray'da intihar girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.