Öldürülen öğretim görevlisi toprağa verildi

Mersin’in Anamur ilçesinde iki taraf arasında yaşanan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak ölen Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü Öğretim Görevlisi İbrahim Kaan Tekin (29) toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Anamur’un Cerenler mevkiinde iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Bu sırada olay yerinde bulunan Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü Öğretim Görelisi İbrahim Kaan Tekin, kavgayı ayırmak istedi. Kavgayı ayırmaya çalışan Tekin, bu sırada aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Tekin’e ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı. Durumu ağır olan Tekin daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tekin, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırılan Tekin’in cenazesi yapılan otopsinin ardından Anamur’da toprağa verildi.

Bekar olan Tekin’in 17 Temmuz 2020’de Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

