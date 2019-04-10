HABER

Öldürülen öğretmen için okula, siyah giyip geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesindeki Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesini, siyah kıyafetler giyerek, protesto etti.  Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz 2 Nisan günü yaşanan olayda Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu, odasında öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Öldürülen öğretmen için okula, siyah giyip geldiler

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesindeki Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesini, siyah kıyafetler giyerek, protesto etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz 2 Nisan günü yaşanan olayda Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu, odasında öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kuyucu'nun öldürülmesi, Van'ın Erciş ilçesindeki Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu'nda protesto edildi. Öğretmen ve öğrenciler, bugün okula siyah kıyafetler giyerek geldi.
'ÖĞRETMENLER ÖLDÜRÜLMESİN'
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatih Öztürk, öğretmeni koruma kanununun acilen çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bizler Necmettin, Aybüke öğretmenlerin katledilmesini nefretle kınıyoruz. Böyle bir elim olayın yaşanmaması noktasında öğrencilerimizle birlikte farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bugüne özel siyah kıyafetlerini giydiler ve bu tür hadiselerin, elim vakalar doğurduğu noktasında hemfikir olduk. Ben bu konuda idarecilerime, öğretmenlerime ve öğrencilerime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Necmettin öğretmenimiz gibi hiçbir öğretmenimizin öldürülmesini, elim vakaların yaşanmasını istemiyoruz"dedi.
Okul Müdürü Kenan Yıldız da öğretmenlerin katledilmemesi için acilen öğretmeni koruma kanununun çıkarılması gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Öldürülen öğretmen için okula, siyah giyip geldilerÖldürülen öğretmen için okula, siyah giyip geldilerÖldürülen öğretmen için okula, siyah giyip geldilerÖldürülen öğretmen için okula, siyah giyip geldiler

Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
Bu köyde muhtar adayını, ihtiyar heyeti belirliyorBu köyde muhtar adayını, ihtiyar heyeti belirliyor
Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandıSivas'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da sürpriz görüşme!

Ankara'da sürpriz görüşme!

Büyükçekmece'de neler oluyor?

Büyükçekmece'de neler oluyor?

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'den kahreden haber! 1 asker şehit

Kahreden haber! 1 asker şehit

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

Yenge katilinin cezası belli oldu

Yenge katilinin cezası belli oldu

Muş'ta kar 6 metreyi buldu! Aynı yol 8. kez ulaşıma açıldı

Kar kalınlığı 6 metreye dayandı! Aynı yolu 8 kez açtılar ama...

İstanbul Havalimanı'yla ilgili son dakika gelişmesi! THY tarih verdi

İstanbul Havalimanı'yla ilgili yeni gelişme!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.