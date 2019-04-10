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Öldürülen öğretmen için okula, siyah giyip geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:28 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesindeki Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesini, siyah kıyafetler giyerek, protesto etti.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesindeki Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesini, siyah kıyafetler giyerek, protesto etti. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz 2 Nisan günü yaşanan olayda Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu, odasında öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kuyucu'nun öldürülmesi, Van'ın Erciş ilçesindeki Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu'nda protesto edildi. Öğretmen ve öğrenciler, bugün okula siyah kıyafetler giyerek geldi. 'ÖĞRETMENLER ÖLDÜRÜLMESİN' Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatih Öztürk, öğretmeni koruma kanununun acilen çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bizler Necmettin, Aybüke öğretmenlerin katledilmesini nefretle kınıyoruz. Böyle bir elim olayın yaşanmaması noktasında öğrencilerimizle birlikte farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bugüne özel siyah kıyafetlerini giydiler ve bu tür hadiselerin, elim vakalar doğurduğu noktasında hemfikir olduk. Ben bu konuda idarecilerime, öğretmenlerime ve öğrencilerime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Necmettin öğretmenimiz gibi hiçbir öğretmenimizin öldürülmesini, elim vakaların yaşanmasını istemiyoruz"dedi. Okul Müdürü Kenan Yıldız da öğretmenlerin katledilmemesi için acilen öğretmeni koruma kanununun çıkarılması gerektiğini söyledi.

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