Öldürülen öğretmenin cenazesi toprağa verildi

MERSİN (AA) - Mersin'de eski kocası tarafından silahla vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın cenazesi defnedildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde dün gece eski eşi D.D. tarafından sokakta silahla vurularak öldürülen Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Kübra Aşkın (37) için Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Çok sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı cenaze namazının ardından Aşkın'ın cenazesi toprağa verildi.

Yakalarında öğretmenlerinin fotoğraflarını taşıyan öğrenciler, mezara çiçek bıraktı.

Öğrencilerden Buse İlayda Göze, gazetecilere, Aşkın'ın ölümüne inanamadıklarını belirterek, "Çok tatlı bir öğretmendi. Haberi alınca şaka zannettik. Dün okulda gördük, neşeli ve mutluydu. Herkes yanına gidiyordu." dedi.

Aşkın'ın yakını Gülseren Sarıabacı da katil zanlısı D.D'nin sürekli eski eşini rahatsız ettiğini iddia etti.

Sarıabacı, babasız büyüyen Aşkın'ın, annesinin çabasıyla öğretmenlik mesleğine başladığını ifade ederek, şüphelinin cezalandırılmasını istediklerini dile getirdi.

Bu arada, zanlının, otomobiliyle evine giden Aşkın'a, aracıyla önünü keserek kaza yaptırdığı, sonrasında da silahla ateş ettiği iddia edildi.