HABER

Öldürülen öğretmenin ortaya çıkan görüntüleri yürek burktu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 18:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısının, “Okuldayız, Güvendeyiz” projesine destek olmak amacı ile çekilen görüntülerde dile getirdiği “Herkes okulda, herkes güvende” sözleri yürek burktu.Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesinde dün öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu’nun okuldaki görevlilerle "Okuldayız Güvendeyiz" mesajlı video çektiği ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısının, “Okuldayız, Güvendeyiz” projesine destek olmak amacı ile çekilen görüntülerde dile getirdiği “Herkes okulda, herkes güvende” sözleri yürek burktu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesinde dün öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu’nun okuldaki görevlilerle "Okuldayız Güvendeyiz" mesajlı video çektiği ortaya çıktı. Eğitime bir gün ara verildiği Gebze’de on binlerce kişinin katıldığı tören sonrası toprağa verilen Kuyucu’nun yer aldığı video ise sosyal medyada yoğun olarak paylaşım yapılmaya başlandı. "Herkes okulda, herkes güvende” projesi kapsamında çekilen görüntülerde Kuyucu’nun öğretmen arkadaşları ile birlikte projeye destek vermek amacı ile “Okuldayız, güvendeyiz. Herkes okulda, herkes güvende” sözlerini dile getiriyor.

PARTNER 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar
Çaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılarÇaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılar
Çanakkale’de cinayet zanlısı yakalandıÇanakkale’de cinayet zanlısı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.