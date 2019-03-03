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Öldürülen Öztürk'ün cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Öldürülen Öztürk'ün cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Öldürülen Rıfat Rıza Öztürk'ün (55) cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

Öztürk için Üsküdar'daki Kısıklı Gümüşsu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Öztürk'ün ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Rıfat Rıza Öztürk'ün cenazesi, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Olay

Kadıköy'de Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta, 27 Şubat'ta, kağıt toplayan bir kişi çöpte ceset parçaları bulmuştu. Çalışmalar sonucu Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğu belirlenen cesedin gövde kısmı da Sarıyer'de bulunmuştu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden F.Ö. ve F.Y. tutuklanerken, T.K. ve F.D. adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakılmıştı.

F.Ö'nün tabancayla amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü öldürdükten sonra durumu arkadaşı F.Y'ye anlatıp yanına çağırdığı, iki şüphelinin ceset parçalarını valizlere koyarak F.Y'nin işlettiği Kadıköy'deki kafeye otomobille götürürken cesedin gövde kısmını Sarıyer'de refüj yanındaki boşluğa attıkları öne sürülmüştü. F.Ö ve arkadaşı F.Y'ye kafede çalışan iki kişinin daha yardım ederek, cesedin parçalarını çuval ve kutuyla çevredeki çöplere dağıttıkları iddia edilmişti.

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Cenaze Namazı Ceset parçaları CEST

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