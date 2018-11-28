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Öldürülen PKK'lı terörist, oğlunu siper ederek evindeki teröristin kaçmasını sağlamış

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

BATMAN'da, dün akşam düzenlenen operasyonda polisle çatışıp, ölü olarak ele geçirilen PKK'lı terörist Baver Damlayıcı'nın, rehin aldığı 4 yaşındaki oğlunu siper olarak kullanıp evinde saklanan terörist Adnan Aktaş'ın kaçmasını sağladığı ortaya çıktı.

Öldürülen PKK'lı terörist, oğlunu siper ederek evindeki teröristin kaçmasını sağlamış

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, dün akşam düzenlenen operasyonda polisle çatışıp, ölü olarak ele geçirilen PKK'lı terörist Baver Damlayıcı'nın, rehin aldığı 4 yaşındaki oğlunu siper olarak kullanıp evinde saklanan terörist Adnan Aktaş'ın kaçmasını sağladığı ortaya çıktı. Polis memuru Birol Öztekin'in (49) şehit olduğu terör örgütünün hücre evine yönelik operasyonda kaçan Adnan Aktaş'ın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde PKK/ KCK'ya yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri, Adnan Aktaş'ın, terör örgütüne yardım ve yataklık yapıp, lojistik ve ekonomik olarak destek veren ve örgütün şehir yapılanması içerisinde yer alarak para topladığını tespit etti. Adnan Aktaş'ın, Hilal Mahallesi'ndeki 4 katlı Çiftçi Apartmanı'nın en üst katında oturan Baver Damlayıcı'nın evinde saklandığının belirlenmesi üzerine güvenlik güçleri operasyon için harekete geçti. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam özel harekat polisleri eşliğinde Baver Damlayıcı'nın oturduğu terör örgütünün hücre evine operasyon düzenledi.
REHİN ALDIĞI OĞLUNU SİPER EDEREK, POLİSLE ÇATIŞTI
Eve gelen polisleri fark eden Baver Damlayıcı, evinde gizlenen Adnan Aktaş'ın, kaçmasını sağlamak için oğlunu rehin alıp, siper olarak kullanarak polislerle çatıştı. Polislerin, çocuğa zarar gelmemesi için hassas davrandığı operasyon sırasında evde saklanan terörist Adnan Aktaş kaçtı. Yaşanan çatışmada rehin aldığı oğlunu siper olarak kullanan Baver Damlayıcı'yı öldürüp, etkisiz hale getiren polis memuru Birol Öztekin de ağır yaralandı. Polis memuru Öztekin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Evde inceleme yapan ekipler, parmak izi alıp, kayıplara karışan Adnan Aktaş'ın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Çatışmanın izlerinin durduğu evin bulunduğ binada ise sessizliğin hakim olduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Öldürülen PKK'lı terörist, oğlunu siper ederek evindeki teröristin kaçmasını sağlamışÖldürülen PKK'lı terörist, oğlunu siper ederek evindeki teröristin kaçmasını sağlamışÖldürülen PKK'lı terörist, oğlunu siper ederek evindeki teröristin kaçmasını sağlamışÖldürülen PKK'lı terörist, oğlunu siper ederek evindeki teröristin kaçmasını sağlamış

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