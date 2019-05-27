Öldürülen polis memuru Merve Ünal, Mersin'de toprağa verildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN (DHA)- DİYARBAKIR'da, birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan Muharrem Yılmaz tarafından tabancayla vurularak öldürülen polis memuru Merve Ünal'ın (27) cenazesi, memleketi Mersin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay, dün öğleden sonra Fabrika Mahallesi'ndeki Aydın Sitesi'nde meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen polisler, 1'inci kattaki dairede, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Ağır yaralı Ünal, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis memuru Muharrem Yılmaz, birlikte yaşadığı kız arkadaşı Merve Ünal'ı kendisinin vurduğunu söyleyerek, jandarmaya teslim oldu. Merve Ünal'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Mersin'in Mezitli ilçesine getirildi. Fatih Camii'nde Ünal için resmi tören düzenlendi. Törene acılı anne Güldane, emekli polis memuru olduğu öğrenilen baba Namık Ünal ile kız kardeşleri ve meslektaşları katıldı. Ünal'ın anne ve kardeşleri, musallaya konulan genç polisin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra omuzlara alınan Merve Ünal'ın cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

