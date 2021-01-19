Öldürülen suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

Esenyurt, Esenkent mahallesi, Gülvadi mezarlığında 17 Ocak'ta meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Saat 21.30 sıralarında Azerbaycan uyruklu Kanan I.(29), Nadir Salifov’un mezarına ziyarete geldi. Kanan I., burada yine mezarlık ziyaretine gelen daha önceden tanıdığı Ali Hasmiov (27) ile karşılaştı. Önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bu iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Hasmiov, yanında bulunan tabanca ile Kanan I.’yı bileğinden yaraladı. Daha sonra Hasmiov'un elinden silahı alan Kanan I., onu başından vurdu. Hasmiov, olay yerinde hayatını kaybetti.

TEDAVİ OLMAYA GİDİNCE YAKALANDI

Esenyurt'ta özel bir hastaneye giden şüpheli Kanan I., bileğindeki kurşun yarasını tedavi ettirmek istedi ancak hastane yetkilileri, onun tabancayla vurulduğunu belirleyerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine önce çelişkili ifadeler veren Kanan I., daha sonra mezarlıkta işlediği cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine eski suç örgütü liderinin mezarına giden ekipler, Ali Hasmiov’un cesedi ile olayda kullanılan silahı buldu.