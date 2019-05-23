HABER

Öldürülen teröristin 300 bin TL ödüllü gri liste arandığı belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Arıcak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından silahları ile birlikte ölü ele geçirilen 2 teröristten birinin sözde bölge sorumlusu 300 bin TL ödüllü Gri Listede aranan Soreş Tatvan kod adlı Ferhat Akgün olduğu belirlendi.İçişleri Bakanlığı, bugün Elazığ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Arıcak ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiği, terör örgütü PKK’lı 2 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıklamıştı.

Elazığ’ın Arıcak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından silahları ile birlikte ölü ele geçirilen 2 teröristten birinin sözde bölge sorumlusu 300 bin TL ödüllü Gri Listede aranan Soreş Tatvan kod adlı Ferhat Akgün olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, bugün Elazığ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Arıcak ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiği, terör örgütü PKK’lı 2 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıklamıştı. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerle ilgili yapılan çalışmada birinin İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesinde 300 bin TL ödüllü Gri kategoride olan sözde Brüsk bölge sorumlusu Soreş Tatvan kod adlı Ferhat Akgün olduğu ortaya çıktı. Bölgede operasyon sürerken, diğer teröristin de kimlik bilgilerinin netleştirilmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü
13 yaşındaki Mustafa, erik ağacından su kuyusuna düştü13 yaşındaki Mustafa, erik ağacından su kuyusuna düştü
Şartlarına uymayan hayvan nakli jandarmaya yakalandıŞartlarına uymayan hayvan nakli jandarmaya yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.