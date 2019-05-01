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Öldürülen teröristin turuncu kategoride arandığı belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 18:19 | Son Güncelleme

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan Mehmet Yaman olduğu tespit edildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Mehmet Yaman olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, dün 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Öldürülen terörist turuncu kategorideymiş

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