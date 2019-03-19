HABER

Öldürülen teröristlerin kimlikleri açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 16:56 | Son Güncelleme

Mardin’in Dargeçit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri sözde bölge sorumlusu, biri gri listede aranan olmak üzere etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimlikleri açıklandı.Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK’nın sözde bölge sorumlusu olduğu belirtildi.

Öldürülen teröristlerin kimlikleri açıklandı

Mardin’in Dargeçit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri sözde bölge sorumlusu, biri gri listede aranan olmak üzere etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimlikleri açıklandı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK’nın sözde bölge sorumlusu olduğu belirtildi. Açıklamada, “19 Mart 2019 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsal Yumurtalı Mahallesi’nde sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağarada yapılan operasyon neticesinde, bölge sorumlusu olduğu değerlendirilen Reber (K), gri listede aranan Dilxwaz (K) ve Rezzan (K) kod isimli 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ele geçirilmiştir” denildi.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Bariyer, otomobile saplandı: 1'i çocuk, 4 yaralıBariyer, otomobile saplandı: 1'i çocuk, 4 yaralı
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralıDiyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.