Öldürülen toptancının katil zanlılarına 15'er yıl hapis cezası

Konya'da bir toptancının 2003 yılında iple boğularak öldürülmesine ilişkin yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hazmi ve yeğeni Celalettin Dağ, sanıkların ve öldürülen Sezai Çakar'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Davanın son duruşmasında savunmasını yapan tutuklu sanık Hazmi Dağ, "suçsuzum" dedi.

Şeker ve tansiyon hastası olduğunu belirten Dağ, "Benim hastalığımdan faydalandılar. Bu iftirayla yaşayamam. Sezai Çakar'ı tanımam. Ondan hiç şeker almadım. Böyle bir şey yapacak insan değilim." diye konuştu.

Diğer sanık Celalettin Dağ ise kendilerine iftira atıldığını ileri sürerek beraatini istedi.

Sanık savunmaları ve taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan kanun maddesi gereğince "kasten öldürmek" suçundan, suçun işleniş biçimi ve sanıklardaki kasta dayalı kusurun derecesini göz önünde bulundurarak, sanıklara 24'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.