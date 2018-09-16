HABER

Öldürülen TTK Asma İşletme Müdürü Cinel anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 16:40 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 14 yıl önce işten çıkarılan madenci tarafından bıçaklanarak öldürülen Cinel için iş yerinde anma töreni düzenlendi

Zonguldak'ta, 14 yıl önce bıçaklanarak öldürülen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Asma İşletme Müdürü Avni Cinel, iş yerinde düzenlenen törenle anıldı.

Asma İşletme Müdürlüğü önünde Cinel adına yaptırılan anıt yanındaki törende saygı duruşunda bulunuldu. Cinel'in eşi Fatma Cinel ve yakınları, anıta karanfil bıraktı.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, törende yaptığı konuşmada, meslektaşları Cinel'in görevi başında katledildiğini hatırlattı.

Cinel'i hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Kaymakçı, "Avni Cinel'i kaybetmenin acısını uzun yıllardır yaşıyoruz. Alçakça bir saldırı sonucu hayatını kaybeden meslektaşımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Umarız bu tür saldılar bir daha yaşanmaz." diye konuştu.

Törene, Cinel'in ailesi ve yakınları, TTK Üzülmez İşletme Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, meslektaşları ile işçiler katıldı.

Cinel, 16 Eylül 2004'te, ocak şeflerine talimat vermek üzere gittiği tertip yazıhanesinden çıktığı sırada, işine son verilen maden işçisi Nevzat Aydın'ın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. Sanık Aydın, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Erdoğan Demirören anısına golf turnuvasıErdoğan Demirören anısına golf turnuvası
Akdamar Adası'na Kıbrıs modeli su götürme projesiAkdamar Adası'na Kıbrıs modeli su götürme projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avni Cinel tören TTK Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

TSK'ya yeni yerli silah!

TSK'ya yeni yerli silah!

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Melpomeni Batığı nedir? Çanakkale batan geminin tarihi! (Hadi İpucu 16 Eylül 20.30)

Melpomeni Batığı nedir? Çanakkale batan geminin tarihi! (Hadi İpucu 16 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.