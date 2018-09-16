Öldürülen TTK Asma İşletme Müdürü Cinel anıldı

Zonguldak'ta, 14 yıl önce bıçaklanarak öldürülen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Asma İşletme Müdürü Avni Cinel, iş yerinde düzenlenen törenle anıldı.

Asma İşletme Müdürlüğü önünde Cinel adına yaptırılan anıt yanındaki törende saygı duruşunda bulunuldu. Cinel'in eşi Fatma Cinel ve yakınları, anıta karanfil bıraktı.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, törende yaptığı konuşmada, meslektaşları Cinel'in görevi başında katledildiğini hatırlattı.

Cinel'i hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Kaymakçı, "Avni Cinel'i kaybetmenin acısını uzun yıllardır yaşıyoruz. Alçakça bir saldırı sonucu hayatını kaybeden meslektaşımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Umarız bu tür saldılar bir daha yaşanmaz." diye konuştu.

Törene, Cinel'in ailesi ve yakınları, TTK Üzülmez İşletme Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, meslektaşları ile işçiler katıldı.

Cinel, 16 Eylül 2004'te, ocak şeflerine talimat vermek üzere gittiği tertip yazıhanesinden çıktığı sırada, işine son verilen maden işçisi Nevzat Aydın'ın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. Sanık Aydın, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

