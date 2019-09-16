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Öldürülen TTK Asma İşletme Müdürü Cinel anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:13 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 15 yıl önce, işten çıkarılan madenci tarafından bıçaklanarak öldürülen Avni Cinel için iş yerinde anma töreni düzenlendi

Zonguldak'ta 15 yıl önce bıçaklanarak öldürülen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Asma İşletme Müdürü Avni Cinel, iş yerinde düzenlenen törenle anıldı.

Asma İşletme Müdürlüğü önünde Cinel adına yaptırılan anıtın yanında gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Cinel'in eşi Fatma Cinel ve yakınları, anıta karanfil bıraktı.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı, törende yaptığı konuşmada, meslektaşları Cinel'in görevi başında katledildiğini söyledi.

Cinel'i hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Kaymakçı, "Avni Cinel, görevine sadık biriydi. Beraber görev yapmıştık. Cinel'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Alçakça bir saldırı sonucu hayatını kaybeden meslektaşımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Umarız bu tür saldılar bir daha yaşanmaz." diye konuştu.

Törene, Cinel'in ailesi ve yakınları, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ile işçiler katıldı.

Cinel, 16 Eylül 2004'te, ocak şeflerine talimat vermek üzere gittiği tertip yazıhanesinden çıktığı sırada, işine son verilen maden işçisi Nevzat Aydın'ın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. Sanık Aydın, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Avni Cinel TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak

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