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Öldürülen üniversite öğrencisi Çakıroğlu unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesinde yaklaşık bin öğrenci, 2015 yılında bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ölüm yıldönümü nedeniyle yürüyüş yaptı.20 Şubat 2015’te Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsünde çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4.

Akdeniz Üniversitesinde yaklaşık bin öğrenci, 2015 yılında bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ölüm yıldönümü nedeniyle yürüyüş yaptı.
20 Şubat 2015’te Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsünde çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun 4. ölüm yıldönümü nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde öğrenciler yürüyüş gerçekleştirdi. Yakut Çarşısı önünde toplanan yaklaşık bin kişilik öğrenci grubu, ellerinde Çakıroğlu’nun resimleri ve dövizlerle çeşitli sloganlar atarak Edebiyat Fakültesi önüne kadar yürüdü.

"Tarih okurken tarih yazmıştır"
Yürüyüş sonrası Antalya Ülkü Ocakları İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Çakıroğlu’nu anmak ve emanetinin emin ellerde olduğunu göstermek adına böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. Ülkücü hareketin meydanlarda şehit olmaya hazır olduğunu vurgulayan Küreşoğlu, "Ülkücü hareket her şeyden önce Türk milletinin ve Türk devletinin bekasını her şeyin önünde tutmaktadır. Rahmetli şehidimiz, tarih okurken tarih yazmıştır. Memleketimiz için milletimiz için bölücü terör örgütlerine üniversitelere meydan vermemek için şehit olmuştur. Onun için Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde bir tane bölücü terör örgütü militanına dair, asla ve asla yer yoktur. Akdeniz, ülkücülerindir, eğitim öğretim hayatını tamamlamak isteyen Türk gençlerinindir" diye konuştu.
Açıklamanın ardından grup ülkücü andı okuyup sloganlar atarak dağıldı.

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