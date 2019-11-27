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Öldürülen üniversiteli Güleda'dan geriye duvardaki "gül" figürü kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:18 | Son Güncelleme

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in Muğla'daki evinin odasında bulunan fotoğrafları ve özel eşyaları, annesi daha fazla üzülmesin diye kaldırıldı - Ailesinin, Güleda ile özdeşleşen etrafı küçük kalplerle süslü gül figürünü ise kaldırmaya gönlü el vermedi - Acılı baba Mustafa Cankel: "Güleda'yı hep 'Gül' diye severdik. Ona hep 'Gül' derdik. Duvardaki gül figürünü de onu düşünerek asmıştık"

OSMAN AKÇA - Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in Muğla'daki evindeki özel eşyaları annesi görüp üzülmesin diye ortadan kaldırılırken, genç kızla özdeşleşen gül figürüne ise dokunulmadı.

Acılı anne Vefaret Cankel, Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evde ilaçların ve yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışıyor. Baba Mustafa Cankel ise ailesine adeta kol kanat germeye çalışıyor.

Güleda'nın özel eşyaları, annesi görüp üzülmesin diye gözyaşları arasında ortadan kaldırıldı. Genç kızla özdeşleşen odasındaki duvara asılı ve etrafının küçük kalplerle süslendiği kırmızı gül figürü dikkati çekerken, aileden hiç kimse gül figürünü ise kaldırmak istemedi.

Mustafa Cankel, AA muhabirine, ülke genelinden acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.

Kızının katil zanlısının daha önce emniyette verdiği ifade ile savcılıktaki ifadesinin uyuşmadığını savunan Cankel, "Olayın tasarlanarak yapılmamış olması bize inandırıcı gelmiyor. Barışmak için gelen insanın, seven insanın bunu yapabileceğine hiç inanmıyorum. Pişmanlığına da inanmıyorum." dedi.

Zanlının ailesinden herhangi bir kişinin kendilerini arayıp taziyede bulunmadığını da aktaran baba Cankel, aile olarak acılarını bastırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

- "Güleda'yı hep 'Gül' diye severdik"

Zor günler geçirdiklerini anlatan Cankel, şöyle konuştu:

"Acımız dinmiyor. Annesi çok etkilendi. Kızımızı hatırlayıp üzülmesin diye odasındaki eşyalarını boşalttık. Onu hatırlatacak ne varsa, giysileri dahi kaldırdık. Zaten ablası olaydan bu yana odaya giremiyor. Aile olarak perişan bir durumdayız. 2 ay önce ablasının düğünü vardı. Video çekimlerine, fotoğraflara dahi bakamadık. Güleda'yı hep 'Gül' diye severdik. Ona hep 'Gül' derdik. Duvardaki gül figürünü de onu düşünerek asmıştık. Ama o figürü kaldırmaya elimiz varmadı."

Mustafa Cankel, olaydan sonra yetkililerin kendilerine her türlü desteği verdiğini de kaydetti.

Isparta'daki Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçakla öldürülmüştü. Olaydan sonra polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

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