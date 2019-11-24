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Öldürülen üniversiteli Güleda'nın babası: "Kızımın bütün hayalleri elinden alındı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 11:22 | Son Güncelleme

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in ailesi, evladını hayatının baharında kaybetmenin üzüntüsünü aşıyor - Baba Mustafa Cankel, kızının çok sevdiği köpeğini de yanına alarak her gün Güleda'nın mezarına gidip dua ediyor - Mustafa Cankel: -"Kızım Isparta'ya 'yeni bir hayat' umuduyla gitmişti. Sevdiği bir bölümde okuyordu. Kızımın bütün hayalleri elinden alındı"

ALİ BALLI/OSMAN AKÇA - Üniversite eğitimi almak için gittiği Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel'in Muğla'daki evinde hüzün hakim.

Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden acılı anne Vefaret Cankel ilaçların ve yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışırken, baba Mustafa Cankel ise her gün Güleda'nın çok sevdiği köpeğini de yanına alarak kızının mezarını ziyaret ediyor.

Baba Cankel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını elim bir cinayette kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Olayın yargı sürecinde olduğunu belirten Cankel, "Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yargı en doğru kararı verecektir. Kızım sessiz, sakin, hayat dolu birisiydi. O kişiyle karşılaştıktan sonra hayatımız olumsuz yönde etkilendi. Kesin bir nokta koymak istiyordu ama maalesef olmadı." diye konuştu.

- "Kızım Isparta'ya 'yeni bir hayat' umuduyla gitmişti"

Kızıyla cinayet zanlısı Zafer P'nin arasında zaman zaman küsüp barışmalar olduğunu anlatan Cankel, şöyle devam etti:

"Kızım Isparta'ya 'yeni bir hayat' umuduyla gitmişti. Sevdiği bir bölümde okuyordu. Kızımın bütün hayalleri elinden alındı ve biz de bu duruma düşürüldük. Kızım okulunda yazdığı yazıda da kendini 'sessiz sakin biriyim' diyerek tanımlamış. Gerçekten öyle bir insandı. Kızımın anneannesinin ismi Gülümserdi. Biz de 'Eda' koymak istiyorduk. Buradan esinlenerek anneannesinin de ismi olsun dedik ve adını 'Güleda' koymuştuk. Köpeği vardı, onu kendinden çok severdi. Okul zamanında bizi telefonla görüntülü arayıp köpeğini izliyordu. Kızımın ölümünden sonra köpeği bile ağladı."

Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

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