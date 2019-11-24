Öldürülen üniversiteli Güleda'nın babası: "Kızımın bütün hayalleri elinden alındı"

ALİ BALLI/OSMAN AKÇA - Üniversite eğitimi almak için gittiği Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel'in Muğla'daki evinde hüzün hakim.

Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden acılı anne Vefaret Cankel ilaçların ve yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışırken, baba Mustafa Cankel ise her gün Güleda'nın çok sevdiği köpeğini de yanına alarak kızının mezarını ziyaret ediyor.

Baba Cankel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını elim bir cinayette kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Olayın yargı sürecinde olduğunu belirten Cankel, "Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yargı en doğru kararı verecektir. Kızım sessiz, sakin, hayat dolu birisiydi. O kişiyle karşılaştıktan sonra hayatımız olumsuz yönde etkilendi. Kesin bir nokta koymak istiyordu ama maalesef olmadı." diye konuştu.

- "Kızım Isparta'ya 'yeni bir hayat' umuduyla gitmişti"

Kızıyla cinayet zanlısı Zafer P'nin arasında zaman zaman küsüp barışmalar olduğunu anlatan Cankel, şöyle devam etti: