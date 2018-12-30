Öldürülen vücut geliştirme sporcusunun ailesinden tepki: İnsanlık utansın

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Aydın Hat Boyu Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle tanınan Pınar Çoban, sevgilisi Ferhan Sarıçam ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ferhan Sarıçam tabancasını çekip, Pınar Çoban'a art arda ateş etti. Sarıçam, daha sonra kendi amcasını telefonla arayarak, "Pınar'ı vurdum. Bu saatten sonra ben de yaşayamam. İntihar ediyorum" dedi.

Amcasının ikna çabası sırasında Ferhan Sarıçam, aynı tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis, ikilinin cansız bedeniyle karşılaştı. Sarıçam ve Çoban'ın cesetleri savcının incelemesinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

TABUTUNA TÜRK BAYRAĞI KOYULDU

Yaklaşık 7 yıl önce yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle doktorun telkinleriyle spora başlayan ve vücut geliştirmede 2014'te kainat 8'incisi, 2016'da da 4'üncü, geçen yıl ise Almanya'da kainat 2'ncisi olan Pınar Çoban için Bornova ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yunus Emre Karadere Camii'nde düzenlenen törene Çoban'ın annesi Nesrin, babası Mustafa Çoban, yakınları ve sevenleri katıldı. Çoban'ın tabutunun üzerine Türk Bayrağı örtüldü. Cenaze namazının ardından Çoban için helallik alındı. Daha sonra ise çoban Hacılarkırı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.