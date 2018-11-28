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Öldürülen yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 10:24 | Son Güncelleme

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Huzurevler Mahallesi'nde Minnoş adını verdikleri bir kediye bakmaya başlayan taşımacılık firması işletmecileri, sabah saatlerinde iş yerlerine geldiklerinde Minnoş'un yedi yavrusundan beşinin ölü olduğunu gördü. İki yavru kedinin de kayıp olduğunu gören işletmeciler, karşılaştıkları manzaranın ardından polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kedilerin nasıl öldüğünü tespit etmeye çalıştı. Yaptığı çalışmalar sonucu bir köpek tarafından parçalandıkları tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarından saptanan durumun ardından kedileri sahiplenen işletmeci iki kadın, yavruları kaldırımdan topladı ve şikayetini geri çekti. Kedilerin annesi Minnoş ise ölen yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı.

Olayı güvenlik kameraları çözdü

Adana'da 5 yavru kedinin öldürüldüğü, 2 tanesinin ise kayıp olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis kedilerin köpek tarafından parçalandığını belirlerken, anne kedi yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Melis Karadede ve Derya Nur Ağırtaş işlettikleri taşımacılık firmasında Minnoş adını verdikleri bir kediye bakmaya başladı.
Kedinin bir süre sonra 7 yavrusu oldu. İki kadın, yavru kedilere de çocukları gibi bakmaya başladı. Bu sabah saat 07.30'da da iki kadın iş yerine geldiğinde hem koltuk takımlarının dağıtıldığını hem de 5 yavru kedinin ölü olduğunu görünce şok oldu.
Kadınlar hemen polisi arayarak kedilerinin öldürüldüğü ihbarında bulundu. Kadınlar iki yavru kedinin de kayıp olduğunu bildirdi.
Kadınlar sabah geldiklerinde gördükleri manzara karşısında çok üzüldüklerini belirterek, "Bunu yapan insan olamaz. Daha önce de kedilerimizi balık verip öldürmüşlerdi. Şimdi de yavru kediler üzerine basılarak öldürülmüş. Bu nasıl bir vicdandır. İnsan gördüğü zaman yüreği kaldırmıyor. Bunun hesabını mutlaka soracağız. Bun yapanları mutlaka bulacağız" dedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise kedilerinin nasıl öldürüldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada kedilerin bir köpek tarafından parçalandığını güvenlik kamerası görüntülerinden saptadı.
Bu arada kedilerin annesi Minnoş ise onların başından bir an olsun ayrılmadı. Kedileri kaldırımdan toplayan sahipleri şikayetinden vazgeçti. (İHA)
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