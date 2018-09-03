HABER

Öldürülen yeşil kategorideki terörist 11 suçun faili çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 12:50 | Son Güncelleme

İç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristler arasında 1 milyon lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeșil" kategoride yer alan PKK'nın sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel'in de olduğu tespit edildi - Ölü ele geçirilen teröristin, Diyarbakır Lice'de ikamet eden 3 kişinin kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ile Diyarbakır'da 2 kişinin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu, toplam 11 suçtan arama kaydının bulunduğu bildirildi

İç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeșil" kategoride yer alan PKK'nın sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel'in, Diyarbakır Lice'de ikamet eden 3 kişinin kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 2 kişinin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesi'nde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen SİHA destekli operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin, 2011'de PKK/KCK'ya katılan ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis, Muş illeri sözde Orta Saha Maliye/Cephane Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve bir milyon lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeșil" kategoride yer alan, "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel olduğu tespit edildi.

Ölü ele geçirilen teröristin, terör örgütü propagandası yapma, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme gibi toplam 11 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.

Ayrıca teröristin, Diyarbakır Lice Kutlu Mahallesi Kerpiçören mezrasında ikamet eden 3 kişinin, 14 Temmuz 2017 günü kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve 15 Temmuz 2017'de Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Ormankaya ile Çitlibahçe mahalleleri arasındaki kara yolu üzerinde 2 kişinin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesiCübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi
Diyarbakır Başsavcısı Güre: FETÖ soruşturmaları çok büyük oranda tamamlandıDiyarbakır Başsavcısı Güre: FETÖ soruşturmaları çok büyük oranda tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haki Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi terörist yeşi kategori

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İstanbul'da şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu!

İstanbul'da şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
300 bin TL ödülle aranan 'Anıl' teslim oldu

300 bin TL ödülle aranan 'Anıl' teslim oldu

CHP'den 'şarbon' açıklaması

CHP'den 'şarbon' açıklaması

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.