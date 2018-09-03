Öldürülen yeşil kategorideki terörist 11 suçun faili çıktı

İç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeșil" kategoride yer alan PKK'nın sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel'in, Diyarbakır Lice'de ikamet eden 3 kişinin kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 2 kişinin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesi'nde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen SİHA destekli operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin, 2011'de PKK/KCK'ya katılan ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis, Muş illeri sözde Orta Saha Maliye/Cephane Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve bir milyon lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeșil" kategoride yer alan, "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel olduğu tespit edildi.