'Öldürülme endişesi taşıyorum' diyerek istifa etmişti! Hematoloji doktoru Özen yeni kararını açıkladı... 'Ölmüş bir Mehmet'in kimseye faydası olmaz'

Afyonkarahisar'daki tek hematoloji doktoru Doç. Dr. Mehmet Özen'in sosyal medyanın gündemine de damgasını vurmuştu. Bir hasta yakının randevu alamadığı gerekçesiyle CİMER'e bölümdeki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve tehdit içeren ifadeler kullandığı dilekçenin ardından öldürülme endişesi taşıdığını dile getirerek istifa eden Özen, Afyon'da kalmasının mümkün olmadığını söyledi ve "Başka bir ilde olacağım. Gideceğim yeri de söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı. Özen'in ayrıca "Ölmüş bir Mehmet'in kimseye faydası olmaz, en azından başka il benden fayda görür" sözleri de dikkat çekti.

"ÖLMÜŞ BİR MEHMET'İN KİMSEYE FAYDASI OLMAZ"

Konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Doç. Dr. Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü bunu söyleyen kişi daha dışarıda. Yani 10 gündür de işlem yapılmadı. Bu konunun gündemde kalmaya devam edecek olması, hayati tehlikemi artırıyor. O yüzden konu kapansın istiyorum. Rektörlükle, dekanlıkla buradaki diğer hocalarımla herhangi bir sıkıntım yok. Herhangi bir baskı olmadı, sadece bunu söylemek istedim. Ben sosyal medya hesaplarımı kapatmak zorunda kaldım. Ancak herhangi bir mobbing falan yok. Burada gayet rahat çalıştık arkadaşlarla. Ben 2006 yılında ABD'den teklif aldım gitmedim. 2013'te İngiltere'den teklif aldım gitmedim. Eğer izin verirlerse Türkiye'de kalmaya çalışacağım. Ama Afyon'da kalmam mümkün değil, başka bir ilde olacağım. Gideceğim yeri de söylemeyeceğim. Ölmüş bir Mehmet'in kimseye faydası olmaz, en azından başka il benden fayda görür."

(DHA)

