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Öldürülme korkusuyla yaşıyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 11:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'da iki kardeş arasında kuyu nedeniyle çıkan kavgada öz yeğeni tarafından öldürülen Burhan Arslan'ın eşi Hanım Arslan (50), hakkında ömür boyu hapis cezası verilen ancak 2 aydır firari olan katil zanlısı tarafından ölümle tehdit edildiklerini söyledi.

Öldürülme korkusuyla yaşıyorlar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da iki kardeş arasında kuyu nedeniyle çıkan kavgada öz yeğeni tarafından öldürülen Burhan Arslan'ın eşi Hanım Arslan (50), hakkında ömür boyu hapis cezası verilen ancak 2 aydır firari olan katil zanlısı tarafından ölümle tehdit edildiklerini söyledi. Kızlarıyla ölüm korkusu yaşadıklarını söyleyen Arslan, zanlının İzmir'de sahte kimlik ile yaşadığını iddia etti.
Şanlıurfa'da 2011 yılında yaşanan olayda Burhan ve Salih Arslan adlı kardeşler, tarlalarında bulunan kuyu nedeniyel tartıştı. Ancak kardeşlerin tartışması ailelerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Burhan Arslan, kavga sırasında ilk anda kimin ateşlediği tespit edilemeyen tabancadan çıkan kurşunla vurularak, öldürüldü. Olaydan sonra gözaltına alınan Salih Arslan, tutuklandı. Oğlu Reşat Arslan ile birlikte yargılandığı davada olaydan 5 yıl sonra yani 2016 yılında mahkemece 'suçu sabit görülmediği' gerekçesiyle tahliye edildi. Salih Arslan, cezaevinden çıktıktan 22 gün sonra ise öldürülen kardeşi Burhan Arslan'ın zihinsel engelli oğlu Nihat Arslan tarafından öldürüldü.
KATİLİ YEĞENİ ÇIKTI
İkinci cinayet ile ilgili kovuştuma devam ederken Burhan Arslan'ın öldürüldüğü ilk cinayet davasını Şanlurfa 1'in Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Kasım 2018 tarihinde karara bağladı. Mahkeme, Salih Arslan'ın oğlu Reşat Arslan'ı amcası Burhan Arslan'ı öldürdüğüne kanaat getirerek, ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, duruşmalara katılmayan tutuksuz sanık Reşat Arslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
'KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ'
Kararın üzerinde geçen 2 aya rağmen Reşat Arslan yakalanamadı. Burhan Arslan'ın eşi Hanım Arslan ise eşinin yeğeni firari Reşat Arslan tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü. Katil zanlısının, tanıdıkları aracılığıyla ya da sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşarak, tehditler savurduğunu iddia eden Hanım Arslan, "Reşat Arslan İzmir'de sahte kimlikle yaşıyor. Tehditlerin nedeniyle öldürülme korkusu yaşıyoruz. Yakınları da bizi tehdit ediyor. Para teklif edip, ifademizi değiştirmemizi istiyorlar. Kızlarımı Kobani'ye kaçırmakla tehdit ediyorlar. Reşat Arslan'ın yakalanmasını istiyorum. Korku içinde yaşıyoruz, bir aydır işe gitmiyoruz. Adalet bekliyorum" dedi.

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Öldürülme korkusuyla yaşıyorlarÖldürülme korkusuyla yaşıyorlarÖldürülme korkusuyla yaşıyorlarÖldürülme korkusuyla yaşıyorlar

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