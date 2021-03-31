HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Öldürülmeden sadece bir kaç saat öncesi! George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Öldürülmeden sadece bir kaç saat öncesi! George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

31.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de polis memuru Derek Chauvin tarafından boynuna basılıp öldürülen George Floyd davası sürerken, mahkemede Floyd'un ölmeden bir kaç saat önce bir dolandırdığı ifade edilen alışveriş merkezindeki anlara ait yeni görüntü yayınlandı.

ABD'de polis memuru Derek Chauvin’in boynuna basarak nefessiz bırakarak öldürdüğü George Floyd davasının 2’nci günü geride kaldı. Mahkemede Floyd'un ölmeden bir kaç saat önce bir dolandırdığı ifade edilen alışveriş merkezindeki anlara ait yeni görüntü yayınlandı.

NEŞELİ TAVIRLAR SERGİLEDİĞİ KAMERAYA YANSIDI

Minneapolis kentinde alışveriş merkezinde 19 yaşındaki Christopher Martin adlı kasiyere sahte 20 dolar uzattığı görülen Floyd'un neşeli tavırlar sergilediği kameraya yansıdı.

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'in davası 2. günündeABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'in davası 2. gününde

Mahkemenin ikinci gününde, George Floyd’un ölüm anını videoya alarak herkesin görmesini sağlayan 18 yaşındaki Darnella Frazier’ın ifadesine başvuruldu.

GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis kentinde gözaltına alınırken bir polisin 9 dakika boyunca ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd’un gözaltına alındığı sırada boynuna 9 dakika boyunca basarak nefessiz bırakan ve ardından ölümüne yol açan Derek Chauvin, 'ikinci ve üçüncü derece kasıtsız öldürme' suçlarından yargılanıyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
ABD'de hareketli dakikalar! Gizli servis alarma geçtiABD'de hareketli dakikalar! Gizli servis alarma geçti
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
George Floyd

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Fransa'da 4 hafta boyunca okullar kapatılacak

Fransa'da 3 hafta boyunca okullar kapatılacak

Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti

Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti

İsviçre’nin Washington Büyükelçiliğine bir kişinin izinsiz girdiği bildirildi

ABD'de hareketli dakikalar! Gizli servis alarma geçti

Trump tarafından kesilmişti! Biden'dan Filistin'e 100 milyon dolarlık dev yardım

Biden sessiz sedasız gönderdi! 100 milyon dolarlık dev yardım

Katolik rahipten skandal istek: Maskeleri çıkarın

Katolik rahipten skandal istek: Maskeleri çıkarın

Hapishanedeki Rus muhalif Navalnıy açlık grevine başladı

Muhalif lider açlık grevine başladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.