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Öldürülüp, parçalara ayrılan Afgan cinayetinin 3 şüphelisi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 22:31 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, Afganistanlı Malik Gülen'in (27), öldürülüp, parçalara ayrılarak bavul içerisine koyulmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.  Olay, dün gece Erenkey Mahallesi Bozkaya Sokak'ta meydana geldi.

Oğuzhan DEMİR- Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Afganistanlı Malik Gülen'in (27), öldürülüp, parçalara ayrılarak bavul içerisine koyulmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece Erenkey Mahallesi Bozkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı bir evde yaşayan Afganistanlı geçici tarım işçileri, iddiaya göre eve geldiklerinde yerde kan izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin avlu kısmında bavulun içerisine konulmuş Afganistanlı Malik Gülen'in parçalara ayrılmış cesedini buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi Beitollah T.'i ve olayla ilgilerinin bulunduğu iddia edilen Abdullah T. (29) ve Abdol Cabbar J'yi (41) saklandıkları evlerde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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Öldürülüp, parçalara ayrılan Afgan cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (2)Öldürülüp, parçalara ayrılan Afgan cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (2)
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