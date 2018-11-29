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Öldürülüp yakılan kişiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 22:30 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da Suat Arslan'ın öldürüldükten sonra yakılması ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öldürülüp yakılan kişiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Suat Arslan'ın öldürüldükten sonra yakılması ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Merkez Sürsürü Mahallesi'nde yaşayan ve 22 Kasım günü ortadan kaybolan Suat Arslan (31) ile ilgili polisin yaptığı araştırmada A.A. ve Ö.Ö. adlı 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin emniyette yapılan sorgusunda Suat Arslan'ın Sivrice ilçesine bağlı Duygulu köyü yakınlarında öldürülerek, cesedinin yakıldığını belirleyen polis, söz konusu adreste cesedi buldu. Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından, cinayetle ilgili gözaltındaki 2 kişi bir kez daha sorgulandı. Bu kişilerin verdiği ifade doğrultusunda 3 kişi daha gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevkedildi. Akşam saatlerine kadar devam eden ifadelerden sonra 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıdı.

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