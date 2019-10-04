Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı
Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı
Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı
Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı
Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı
Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı
Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı
Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı
Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı
Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı
Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı
Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı
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