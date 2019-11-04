HABER

Ölen anne köpeğin 7 yavrusu korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 11:34 | Son Güncelleme

 BODRUM'da, telef olan köpeğin 7 yavrusuna, belediye ekipleri sahip çıktı.

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, telef olan köpeğin 7 yavrusuna, belediye ekipleri sahip çıktı. Torba Geçici Hayvan Bakımevi'nde korumaya alınan, kontrolü ve aşısı yapılan yavru köpeklerin sahiplendirileceği belirtildi.
Mumcular Mahallesi'ndeki boş arazide, yaklaşık 1 ay önce 7 yavru doğuran köpek, telef oldu. Yavru köpeklerin bakımını bir süre mahalle sakinleri yaptı. Havanın soğumaya başlamasıyla mahalleli, Bodrum Belediyesi'nden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalleye gidip, yavru köpekleri aldı. Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürülen yavruların, kontrol ve aşısı yapıldı. Yavru köpekler, sahiplendirilmek üzere korumaya alındı.

FOTOĞRAFLI

Skandal! Sırf eğlence için... Skandal! Sırf eğlence için...
Cezaevine girmek için bankanın camını kırmışCezaevine girmek için bankanın camını kırmış
HDP’li Belediyelere Bir Haftada Üç KayyumHDP’li Belediyelere Bir Haftada Üç Kayyum
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ davalarında kritik kararlar

FETÖ davalarında kritik kararlar

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

Gri listede aranan Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Son dakika! Savcı Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a ceza, Mehmet Altan'a beraat istedi

Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan için beraat talebi

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? (Su kesintisi kaç saat sürecek?)

İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.