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Ölen annelerinin başında duran yavru köpekler barınağa götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 21:45 | Son Güncelleme

AĞRI'da, ölen annelerinin başında duran 9 yavru köpeğe belediye sahip çıktı.

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da, ölen annelerinin başında duran 9 yavru köpeğe belediye sahip çıktı. Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan yayımladığı mesajda 'Yavrular barınakta belediyemize emanet' dedi.

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarını toplayıp, barınağa getirmek için yaptıkları çalışmada yürekleri sızlatan bir durumla karşılaştı. Ekipler, tarlada, ölü bir köpeğin çevresinde bekleyen 9 yavrusuyla karşılaştı. Ölen annelerine sokulmuş halde bulunan köpekler, görevliler tarafından annelerinin yanından alınıp, barınağa götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen yavrulara yiyecek verildi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, olayla ilgili duygularını sosyal medyadan yayımladığı mesajla dile getirdi. Sayan şu ifadelere yer verdi:

'Sokak hayvanlarını toplayıp barınağa getirmek için çalışma yapan belediyemiz veterinerlik müdürlüğü arazide acı bir durumla karşılaşmış. Ölmüş annelerinin başında adeta ağlayan yavruların görüntüsü insanım diyen herkesi, hepimizi ağlatmıştır. Yavrular barınakta belediyemize emanet.'

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