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Ölen annesine adadığı oyunla ödül kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

İzmirli yönetmen Vedat Murat Güzel'in 7 yıl önce yaşama veda eden annesi için yazdığı ve kadınların acılarını sahneye taşıyan eser "Yılın En Başarılı Anadolu Oyunu" ödülü kazandı - Vedat Murat Güzel: - "Onun için yazdığım oyunla ödül kazandığımı görse annem beni ayağa kalkıp alkışlardı, gurur duyardı. Ödülümü de onun için havaya kaldıracağım"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Yönetmen Vedat Murat Güzel'in 7 yıl önce hayatını kaybeden annesine hediyesi, onun için yazdığı "Kız Çocuğu" adlı oyuna aldığı ödül oldu.

Yıllarca oyunculuk yapan, yüzlerce öğrenci yetiştiren İzmirli yönetmen ve tiyatro oyuncusu Vedat Murat Güzel'in annesi Hayriye Güzel, 2012'de yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaybettiği annesinin acısıyla başa çıkabilmek ve onun anısını yaşatmak isteyen Güzel de farklı kadınların hayatlarından esinlenerek "Kız Çocuğu" adlı bir oyun yazdı.

Kadına yönelik şiddet, cinayet, çocuk gelin gibi toplumsal sorunları işleyen oyun, sadece amatör tiyatroculardan oluşan Seferihisar Belediyesi Ürkmez Kadın Tiyatrosu tarafından çeşitli festivallerde sahnelendi, Avrupa turnesine çıktı.

Yönetmen Güzel ve amatör oyuncular, "Kız Çocuğu" oyunu ile Bediha Muvahhit Tiyatro Ödülleri "Yılın En Başarılı Anadolu Oyunu, Göksel Kortay Özel Ödülü"ne layık bulundu.

- En anlamlı hediye

Yönetmen Güzel, annesinin her zaman hayata güzel yanından bakan ve sanatçı yapıya sahip biri olduğunu belirterek, "Zor bir yaşamımız olduğunu çok uzun süre anlamadım çünkü annem her olaya pozitif yaklaşırdı. Yıllar yılı bana destek oldu." dedi.

Annesinin ölümünün ardından "Kız Çocuğu" adını verdiği bir oyun yazdığını aktaran Güzel, şöyle konuştu:

"Çok acı bir süreçti. Annemi anımsatacak kadınlarla tiyatro yoluyla vakit geçirmek istedim. Kadın kuruluşlarıyla çalıştım, onlara eğitim verdim, birlikte tiyatro yaptık. Yazdığım oyun annemin hikayesi değildi, tüm kadınların hikayesiydi. Kadının toplumda yaşadığı zorlukları, baskıyı anlatıyordu. Bir kız çocuğunun doğumundan itibaren sıkıntılarını farklı drama teknikleriyle yansıtmaya çalıştık. Bu oyun bana da buradaki amatör tiyatroculara da çok iyi geldi. Çok anlamlı bir ödül ile bu güzelliği taçlandırdık. Kadınlar da vermiş olduğu emeğin karşılığını anlamlı bir günde almış oldu."

Güzel, annesinin de kendisini 13 Mayıs'ta Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde o ödülle görebilse gurur duyacağını gözyaşlarıyla anlatarak, şunları söyledi:

"Eğer onun için yazdığım oyunla ödül kazandığımı görse annem beni ayağa kalkıp alkışlardı, gurur duyardı. Sanatçı yönümü zaten ondan almışım. Onun sevgiyle yaklaşımı, çözüm odaklı bakışı benim bu meslekte başarılı olmamı sağladı. Bu benim için ondan gelen bir hediye. Herkes annesine hediye alır ben annemden hediye aldım. Ödülümü de onun için havaya kaldıracağım."

- Oyuncuların ödül sevinci

Ürkmez Kadın Tiyatrosunun 80 yaşındaki üyesi Müjgan Hasdemir de 3 çocuğu ve 6 torunu bulunduğunu, kendisi için en güzel hediyelerden birinin de ileri yaşında kazandığı bu ödül olduğunu aktardı.

Oyuncu 62 yaşındaki Nuran Şanlısoy da kadınların yaşadığı sorunları anlatan "Kız Çocuğu"nda kendi hayatını bulduğunu ifade ederek, "Ben de bir çocuk gelinim. 14 yaşında evlendirildim, şiddet de gördüm ama hayatla başa çıkabildim. Tiyatroda kendi hayatımızı oynuyoruz. Yönetmenimizin annesi, yani bir kadın için yazdığı bir oyunla ödül almaktan da mutluyuz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kız çocuğu tiyatro Vedat Murat Güzel

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