Ölen annesine adadığı oyunla ödül kazandı

Yönetmen Güzel, annesinin her zaman hayata güzel yanından bakan ve sanatçı yapıya sahip biri olduğunu belirterek, "Zor bir yaşamımız olduğunu çok uzun süre anlamadım çünkü annem her olaya pozitif yaklaşırdı. Yıllar yılı bana destek oldu." dedi.

Annesinin ölümünün ardından "Kız Çocuğu" adını verdiği bir oyun yazdığını aktaran Güzel, şöyle konuştu:

"Çok acı bir süreçti. Annemi anımsatacak kadınlarla tiyatro yoluyla vakit geçirmek istedim. Kadın kuruluşlarıyla çalıştım, onlara eğitim verdim, birlikte tiyatro yaptık. Yazdığım oyun annemin hikayesi değildi, tüm kadınların hikayesiydi. Kadının toplumda yaşadığı zorlukları, baskıyı anlatıyordu. Bir kız çocuğunun doğumundan itibaren sıkıntılarını farklı drama teknikleriyle yansıtmaya çalıştık. Bu oyun bana da buradaki amatör tiyatroculara da çok iyi geldi. Çok anlamlı bir ödül ile bu güzelliği taçlandırdık. Kadınlar da vermiş olduğu emeğin karşılığını anlamlı bir günde almış oldu."

Güzel, annesinin de kendisini 13 Mayıs'ta Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde o ödülle görebilse gurur duyacağını gözyaşlarıyla anlatarak, şunları söyledi:

"Eğer onun için yazdığım oyunla ödül kazandığımı görse annem beni ayağa kalkıp alkışlardı, gurur duyardı. Sanatçı yönümü zaten ondan almışım. Onun sevgiyle yaklaşımı, çözüm odaklı bakışı benim bu meslekte başarılı olmamı sağladı. Bu benim için ondan gelen bir hediye. Herkes annesine hediye alır ben annemden hediye aldım. Ödülümü de onun için havaya kaldıracağım."