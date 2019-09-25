HABER

Ölen annesinin evine kimlik almak için balkondan girmek isterken düşüp yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

Karaman’da bir kişi, ölen annesinin kimliğini almak için geldiği annesinin evine balkonda girmek isterken dengesini kaybedip düşerek yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Hacı Celal Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi.

Ölen annesinin evine kimlik almak için balkondan girmek isterken düşüp yaralandı

Karaman’da bir kişi, ölen annesinin kimliğini almak için geldiği annesinin evine balkonda girmek isterken dengesini kaybedip düşerek yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Hacı Celal Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 60 yaşındaki Kubilay A., ölen annesinin kimliğini almak için annesinin evine geldi. Kubilay A. evin anahtarı yanında olmadığı için eve balkondan girmek istedi. Koyduğu sandalye ile balkona tırmanmaya çalışan Kubilay A., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Şahsın düştüğünü gören apartman sakinleri durumu hemen sağlık ekibine haber etti. Kubilay A., olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölen annesinin evine kimlik almak için balkondan girmek isterken düşüp yaralandı

Ölen annesinin evine kimlik almak için balkondan girmek isterken düşüp yaralandı

Ölen annesinin evine kimlik almak için balkondan girmek isterken düşüp yaralandı

Ölen annesinin evine kimlik almak için balkondan girmek isterken düşüp yaralandı

İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı
Kırıkkale’de damat dehşeti: kayınpederini pompalı tüfekle vurduKırıkkale’de damat dehşeti: kayınpederini pompalı tüfekle vurdu
Uyuşturucu haplarla yakalanan genç adliyeye sevk edildiUyuşturucu haplarla yakalanan genç adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.