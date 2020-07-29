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Ölen annesinin sesini taşıyan oyuncak ayıyı, internet kampanyasıyla buldu

29.07.2020 21:43 | Son Güncelleme

Kanada'da yaşayan Mara Soriano, kanserden ölen annesinin ses kaydının bulunduğu, ancak taşınırken çalınan oyuncak ayıya, ünlülerin de destek verdiği bir internet kampanyasıyla yeniden kavuştu.

Ölen annesinin sesini taşıyan oyuncak ayıyı, internet kampanyasıyla buldu

"Seni çok seviyorum, seninle gurur duyuyorum. Daima seninle olacağım"

Bunlar, Mara Soriano'nun annesi Marilyn'nin kanserden ölmeden iki yıl önce kızı için yaptığı son ve tek ses kaydında söylediği sözler arasındaydı.

Kaydın bu kısmı, özel yapım bir oyuncak ayının içine yerleştirilmiş ve annesi üç yıl önce Soriano'ya Noel hediyesi olarak vermişi.

Soriano'nun annesi, oyuncak ayıyı hediye etmesinden iki yıl sonra, Haziran 2019'da sadece 53 yaşındayken kanserden hayatını kaybetti.

Kanada'nın Vancover kentinde yaşayan Soriano, ne zaman istese oyuncak ayının pençesindeki düğmeye basıp, annesinin rahatlatıcı sesini duyabiliyordu.

Ancak Geçen hafta Cuma günü, Soriano ve nişanlısı yeni bir daireye taşınırken çalındı.

Oyuncak ayısını umutsuzca geri almaya çalışan Soriano internetten bir kampanya başlattı ve Ryan Reynolds, George Stroumboulopoulos ve Zach Braff gibi ünlülerin de para ödülleriyle destek verdiği kampanya başarıya ulaştı.

Soriano oyuncak ayıyı bulduğunu iddia eden birinden mesaj aldı ve kamuya açık bir alanda, ayıyı geri almak için iki adamla buluştu.

Mara Soriano buluştuğu kişilerin, hırsızlığın güvenlik kamerası kaydını gördüklerini ve hırsızı tanıyıp, oyuncak ayıyı ondan aldıklarını iddia ettilerini söyledi.

Soriano annesine 2010'da kanser teşhisi konulduğunu, yedi yıl boyunca durumunun iyi seyretmesinin ardından 2018'de kötüleşmeye başladığını anlattı.

Çocukken Filipinler'den Kanada'ya yerleşen Soriano "Ayı birlikte büyüdüğüm annemi hatırlatan, kanserli annem olmadan önceki halini hatırlatan son şeydi" dedi.

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