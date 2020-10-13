HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ölen annesinin sesini taşıyan oyuncak ayıyı, internet kampanyasıyla buldu

Ölen annesinin sesini taşıyan oyuncak ayıyı, internet kampanyasıyla buldu

13.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Kanada'da yaşayan Mara Soriano, kanserden ölen annesinin ses kaydının bulunduğu, ancak taşınırken çalınan oyuncak ayıya, ünlülerin de destek verdiği bir internet kampanyasıyla yeniden kavuştu.

Ölen annesinin sesini taşıyan oyuncak ayıyı, internet kampanyasıyla buldu

"Seni çok seviyorum, seninle gurur duyuyorum. Daima seninle olacağım"

Bunlar, Mara Soriano'nun annesi Marilyn'nin kanserden ölmeden iki yıl önce kızı için yaptığı son ve tek ses kaydında söylediği sözler arasındaydı.

Kaydın bu kısmı, özel yapım bir oyuncak ayının içine yerleştirilmiş ve annesi üç yıl önce Soriano'ya Noel hediyesi olarak vermişi.

Soriano'nun annesi, oyuncak ayıyı hediye etmesinden iki yıl sonra, Haziran 2019'da sadece 53 yaşındayken kanserden hayatını kaybetti.

Kanada'nın Vancover kentinde yaşayan Soriano, ne zaman istese oyuncak ayının pençesindeki düğmeye basıp, annesinin rahatlatıcı sesini duyabiliyordu.

Ancak Geçen hafta Cuma günü, Soriano ve nişanlısı yeni bir daireye taşınırken çalındı.

Oyuncak ayısını umutsuzca geri almaya çalışan Soriano internetten bir kampanya başlattı ve Ryan Reynolds, George Stroumboulopoulos ve Zach Braff gibi ünlülerin de para ödülleriyle destek verdiği kampanya başarıya ulaştı.

Soriano oyuncak ayıyı bulduğunu iddia eden birinden mesaj aldı ve kamuya açık bir alanda, ayıyı geri almak için iki adamla buluştu.

Mara Soriano buluştuğu kişilerin, hırsızlığın güvenlik kamerası kaydını gördüklerini ve hırsızı tanıyıp, oyuncak ayıyı ondan aldıklarını iddia ettilerini söyledi.

Soriano annesine 2010'da kanser teşhisi konulduğunu, yedi yıl boyunca durumunun iyi seyretmesinin ardından 2018'de kötüleşmeye başladığını anlattı.

Çocukken Filipinler'den Kanada'ya yerleşen Soriano "Ayı birlikte büyüdüğüm annemi hatırlatan, kanserli annem olmadan önceki halini hatırlatan son şeydi" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Annesini öldüren sanıktan dehşete düşüren savunmaAnnesini öldüren sanıktan dehşete düşüren savunma
Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Eski kiracılar tüm evi kedi pisliği içinde bırakmış!
Eski kiracılar tüm evi kedi pisliği içinde bırakmış!
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüler İstanbul'dan! Başta balık sandı, dikkatli bakınca gerçek ortaya çıktı
Görüntüler İstanbul'dan! Başta balık sandı, dikkatli bakınca...
Annesini öldüren sanıktan dehşete düşüren savunma! 'Onun düşman olduğunu düşündüm'
Annesini öldüren sanıktan dehşete düşüren savunma
Kayseri'de 3 kişiyi öldüren kungfu sporcusu Orhan Gökçek: Suç işlediğimde deliydim
3 kişiyi öldüren kungfucudan 'pes' dedirten savunma
Esenyurt'ta korkutan yangın! 4'üncü kattaki daire alev alev yandı
Esenyurt'ta korkutan yangın! 4. kattaki daire alev alev yandı
Samsun'da korkunç olay! Tüfeğinin tetiği çalılığa takılıp ateş aldı, başından vurulup öldü
Korkunç olay! Tüfeğinin tetiği çalılığa takılıp ateş aldı...
Türkan Şoray filminden esinlendiler! Parkın ortasına gecekondu inşa ettiler
Türkan Şoray filminden esinlendiler, parka inşa ettiler!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.