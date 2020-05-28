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Ölen arkadaşları anısına ahşap evi 7 kilometre taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 16:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın, kazada ölen arkadaşları Ramazan Akgüneş’in (47) yaptığı 30 metrekarelik ahşap evi 'Anısı var' diyerek, iş makinesi ve kamyon ile 7 kilometre taşıyıp, Domurköy kavşağına yerleştirdi. Çelik, evin önüne çay bahçesi ve organik pazar açmayı planladıklarını belirterek, “Burada anıtsal bir mekan ve üreticilere istihdam olacak imkan yaratacağız” dedi.

Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde kerestecilik yapan Ramazan Akgüneş, yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın, arkadaşları Akgüneş’in yaptığı 30 metrekarelik 2 katlı ahşap evi, anısı olduğu belirterek taşımak istedi. Domaniç Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden taşıma izni alan 2 arkadaşın kamyon ve iş makinesiyle taşıma girişimleri ilk etapta sonuçsuz kaldı. Çevre yolundan taşıma yaptıkları sırada üst geçide takılan ahşap ev, ilçe merkezinden geçirildi. Çevre sakinlerinin şaşkınlıkla izlediği çalışmalarda 7 kilometrelik yol, 4 saatte aşıldı. Ahşap ev, uzun uğraşlar sonucu tarihi Mızıkçamı Tabiat Anıtı’nın bulunduğu Domurköy kavşağına konuldu.

Kendi ekili tarlasına ahşap evi koyan Volkan Çelik, önüne çay bahçesi ve organik pazar açmayı planladıklarını belirterek, “Burada anıtsal bir mekan ve üreticilere istihdam olacak imkan yaratacağız” dedi.

(DHA)

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