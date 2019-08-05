Ölen arkadaşları için adalet istediler

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Çelik (22) ile arkasında oturan Muhammet Açıkgöz'ün (17) hayatını kaybettiği kazaya neden olduğu iddiasıyla, kazadan 41 gün sonra tutuklanan Elçin Özyurt'un yargılanmasına devam edildi.

Duruşmayı takip eden Muhammet Açıkgöz'ün okul arkadaşları, adaletin tecelli etmesini istedi.

Kaza, 16 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Ahmet Turan Çelik yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet ile Elçin Özyurt yönetimindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çelik ile beraberinde bulunan Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz ağır yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 genç, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Elçin Özyurt, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada Antalya Cumhuriyet Savcılığı, Elçin Özyurt hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Elçin Özyurt'un, 'olayda asli kusurlu olduğuna dair' bilirkişi raporu bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verince, Özyurt tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu Elçin Özyurt ile kazada ölen Ahmet Turan Çelik ve Muhammet Açıkgöz'ün yakınları katıldı. Duruşmayı, lise öğrencisi Muhammet Açıkgöz'ün okul arkadaşları da takip etti. Ahmet Turan Çelik'in annesi Döndü Çelik ve babası Mehmet Çelik ile Muhammet Açıkgöz'ün annesi Sultan Açıkgöz ve babası Nihat Açıkgöz, kazadan 42 gün sonra kendilerinden başsağlığı ve özür dilendiğini belirterek, sanığın cezaevinde kendilerine mektup yazdığını belirtti ve kendisine en ağır cezanın verilmesini istedi.

Nihat Açıkgöz, sanığın kendilerine gönderdiği mektupta suçu Allah'a attığını söyledi. Sanık Elçin Özyurt ise kazanın anlık meydana geldiğini öne sürerek, ?Sola döneceğime dair sinyalimi verdim. Arabamı çevirdim ve aynada motoru görmemle bana çarpması bir oldu. Ben neden iki insanın canına kıyayım. Ben suçsuzum. Benim de evladım var. Ben neden insanların üzerine araba süreyim. O kadar hızlı gelen bir motor varken ben ne yapabilirdim. Ailelerin acılarını paylaştığımı mektupta yazdım. Ben kimseye zarar vermek istemedim" diye konuşurken, duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile Muhammet Açıkgöz'ün okul arkadaşları, adliye çıkışında gazetecilere konuştu. Açıkgöz'ün sınıf arkadaşı Doğukan Dilek, arkadaşının derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, ?Bizim için iyi bir arkadaştı. Kimseye zararı yoktu. Adalet istiyoruz ama şu an bir şey olmayacak gibi. Yine de davanın takipçisiyiz" dedi.

Derman Beyazkoç ise ?Muhammet, herkesin kardeşiydi. Her türlü yardımımıza koşardı. Bizi yarı yolda bırakmazdı. Sürekli yanımızdaydı. Küçük kardeşlerimizin ağabeyiydi. Büyük abla ve ağabeylerimizin yeğeniydi. Ailesi ile 15-16 yıldır dostluğumuz var. Tek beklentimiz adaletin yerini bulması. Hak yerini bulsun" diye konuştu.

Sürücü Özyurt'un 41 gün sonra tutuklandığına dikkat çeken Açıkgöz'ün babası Nihat Açıkgöz, ?Bu kadın, arkasının güçlü olmasından dolayı elini kolunu sallayarak gezdi. Olayın 7'nci gününde kuaföre giderken bir arkadaşımızın eşine yalancı şahit aradığını söylemiş. Yalancı şahitler buldu. Ancak onlar da bu şahitlikleri kabul etmediler. Olaydan sonra emniyette sadece 1 saat kalmış. Mahkemede pişman olacağı bir şey yapmadığını söylüyor. İki kişi öldürmüşsün nasıl pişman değilsin? Adalet yerini bulmazsa bu kişinin arkasındaki kişilerin isimlerini açıklayacağım" dedi.

Muhammet Açıkgöz'ün annesi ise sanığın kendilerine özür mektubu gönderdiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Ahmet Turan Çelik'in annesi Döndü Çelik de iki evlatlarını kazaya kurban verdiklerini ifade ederek, adalete güvendiğini söyledi.



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