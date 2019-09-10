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Ölen arkadaşlarının sırasını çiçekle donattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 19:26 | Son Güncelleme

Geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan gencin arkadaşları, yeni öğretim yılına öğrencinin yokluğunda başlamanın üzüntüsünü yaşadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Durmuş'un sınıf arkadaşları, öğrencinin boş kalan sırasını çiçeklerle süsledi.

Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü öğrencisi Durmuş'un, geçirdiği trafik kazası sonrası 4 Eylül'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi, gencin arkadaşlarında büyük üzüntü yarattı.

Yeni öğretim yılına arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsüyle başlayan öğrenciler, gencin boş kalan sırasına fotoğrafını koydu ve çiçeklerle süsledi.

Durmuş'un yakın arkadaşı Murat Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşının yokluğunda sınıflarında büyük bir eksiklik hissettiklerini ifade etti.

Durmuş ile beraber motorla gezdiklerini ve yemek yediklerini anlatan Turan, "Onu çok severdim. Beraber ders çalışırdık. Ders çalışmayı çok severdi, hocalarla arası çok iyiydi. Çok dürüst bir arkadaşımızdı. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Samet Durmuş, İnegöl'de 29 Ağustos'ta, Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağında kullandığı motosikletin Yusuf B. yönetimindeki 16 ADE 330 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu ağır yaralanmıştı. İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 16 yaşındaki genç, kazadan 7 gün sonra hayatını kaybetmiş ve organlarıyla 5 kişiye umut olmuştu.

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