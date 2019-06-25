Ölen babalarının diplomasını aldılar

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde tartıştığı eniştesi Nuh Cengiz'in tabancasından çıkan kurşunların isabet etmesi ile yaşamını yitiren Ahmet Yorulmaz'ın (47) bu yıl mezun olduğu Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi Bölümü diploması, okul idaresi tarafından ağabeyi, eşi ve çocuklarına verildi.

Fatih Sultan Mahallesi'nde 4 Haziran günü meydana gelen olayda, emekli polis memuru Nuh Cengiz, ayrılma aşamasında olduğu için baba evine dönen eşi ve çocuklarıyla görüşemeyince, kayınbiraderleri Ahmet ve Ali Yorulmaz ile tartıştı. Tartışma sırasında Nuh Cengiz'in ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 3 çocuk babası Ahmet Yorulmaz'ın ölümüne kardeşi Ali'nin yaralanmasına neden oldu. Olayda yaşamını yitiren ve eğitim gördüğü Nizip Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi Bölümü'nden ikinci olarak mezun olan Ahmet Yorulmaz’ın diploması, düzenlenen törenle Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Gür tarafından ağabeyi İbrahim Halil Yorulmaz, eşi ve çocuklarına verildi. Babalarının diplomasını alan ailesi, hüznü ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI



