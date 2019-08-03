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Ölen bekçinin 2 haftalık eşi ve kız kardeşleri babalarına sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

Adana’da 15 gün önce evlenerek evlilik izninde olan ve önceki akşam eşiyle birlikte yürüyüş yaparken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mahalle bekçisi Mehmet Candemir’in cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderildi.Önceki akşam saatlerinde eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan bekçi Mehmet Candemir, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Adana’da 15 gün önce evlenerek evlilik izninde olan ve önceki akşam eşiyle birlikte yürüyüş yaparken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mahalle bekçisi Mehmet Candemir’in cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderildi.
Önceki akşam saatlerinde eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan bekçi Mehmet Candemir, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastane bugün sabah hayatını kaybeden Candemir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından Candemir’in cenazesi Adana Asri Mezarlığı’na getirildi. Burada Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından Candemir için tören düzenlendi. Tören sırasında Candemir’in 2 kız kardeşi ve 15 günlük eşi Elif, baba Duran Candemir’e sarılarak teselli buldu.
Candemir’in cansız bedenini gördükten sonra kız kardeşlerden biri fenalaştı. Baba Candemir’i Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş elini tutarak teskin etti. Candemir’in annesinin de 2008 yılında vefat ettiği öğrenildi.
Bekçi Candemir’in cenazesi Adana Asri Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderildi.

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