Ölen Çinli doktorla ilgili soruşturma başlatılıyor

Ülkede virüsten ölenlerin sayısı ise 600'ü aştı.Koronavirüs tehdidini ilk fark eden ve meslektaşlarını virüs hakkında uyaran Çinli doktor Li Venliang'ın hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesi ise Çin'de büyük tepki uyandırdı. Halkın tepkisi üzerine Çin yönetiminin Li'ye hükümet tarafından yapılan muamelenin araştıracağı ve olayla ilgili bir ekip oluşturulduğu duyuruldu.

Göz doktoru olan Li, virüs tehdidi hakkında blogu üzerinden halkı uyardığı için polis tarafından sorgulanmıştı. Kamu Güvenliği Kurumu, Li'yi yalan iddialarda bulunmakla suçlandığı bir belge imzalatmıştı. Çin'de polis ayrıca Li'nin de aralarında olduğu sekiz kişi hakkında söylenti yaydıkları gerekçesiyle soruşturma açmıştı. Li, blogunda ve diğer doktorlarla iletişim kurduğu sosyal medya grubunda virüs hakkında uyarılarda bulunmuştu.

Ölümler artıyor

Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve 20'den fazla ülkeye yayılan koronavirüsün yol açtığı ölümler artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde koronavirüs bulaşan 73 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Çinli yetkililer ölü sayısının böylece 636'ya yükseldiğini, ayrıca 3 bin 143 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve koronavirüs vakalarının sayısının da 31 bini aştığını kaydetti.