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Ölen çocuklarının fotoğrafları kullanılmış: Acılarımız tekrar tazelendi

04.12.2020 16:20 | Son Güncelleme:
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Ölen çocuklarının fotoğrafları kullanılmış: Acılarımız tekrar tazelendi

Antalya Alanya'da 2 çocuğunu SMA Tip- 1 hastalığından kaybeden Hikmet Bolat, vefat eden çocuklarının fotoğrafları kullanılarak sosyal medya üzerinden insanlardan para istendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bolat, "4- 5 yıl önce ölmüş çocuklarım üzerinden yapılan bu davranış vicdansızlıktan öte. Acılarımız tekrar tazelendi" dedi.

Antalya Alanya'da esnaf Hikmet Bolat, 2014 yılında Antalya'da özel bir hastanede Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki kızı Nihal Mina'yı, 2 yıl sonra da Isparta'daki bir hastanede yine aynı hastalıktan 1,5 yaşındaki oğlu Ahmet'i kaybetti. Acılı baba, bu kez başka bir acıyla karşı karşıya kaldı. Hikmet Bolat, ölen çocuklarının fotoğrafları ile sosyal medyada sahte hesap açılarak para istendiğini öğrenince Alanya Adliyesi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu.

'VİCDANİ DUYGULARLA OYNANIYOR'

İnsanların vicdani duygularıyla oynandığını anlatan Hikmet Bolat, “Birkaç gün önce bize ulaşan bir arkadaşımız, çocuklarımızın fotoğrafları kullanılarak sosyal medya hesapları açıldığını söyledi. Bankalarda açılan hesapların bu sayfalardan paylaşılarak, çocukların hastanede yoğun bakımda ve zor dönemde oldukları yönünde paylaşımlarla nitelikli dolandırıcılık yapıldığını öğrendik. Bununla ilgili Alanya Adliyesi'ne şikayetimizi yaptık. Emniyet güçlerimiz gerekli incelemeleri yapıyor. Bu bildirilmiş olan hesaplar ve açılan banka hesaplarında ne kadar para toplandığını emniyet güçlerimiz inceleme sonucunda tespit edecektir. Çünkü ciddi anlamda pahalı bir hastalık. Zannediyorum şu anda 18-20 milyon TL civarında bir bedeli var bu hastalığın tedavisinin" diye konuştu.

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'ACILARIMIZ TEKRAR TAZELENDİ'

Henüz ne kadar para toplandığını bilmeseler de çok ciddi rakamlar olabileceğini vurgulayan Bolat, “4- 5 yıl önce ölmüş çocuklarım üzerinden yapılan bu davranış vicdansızlıktan öte. Acılarımız tekrar tazelendi. Toprak altında yatan çocuklarımızın kemikleri sızlatılmakta. Ciddi anlamda yıpranmış durumdayım şu anda. Bu arkadaşlar kendilerini nasıl bu duruma sokabiliyor 3- 5 kuruş para için. İnsanların duygularını sömürüyorlar. Hiç kimse buna itibar etmesin. SMA hastalarını takip eden yardımsever vatandaşlar, hastalığı gerçekten taşıyıp taşımadığını tespit ettikten sonra yardım yapsın" dedi.

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Kaynak: DHA

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