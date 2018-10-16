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Ölen eşinin acısına dayanamayan kuş, başucunda öldü

İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2018 19:47 | Son Güncelleme

Ölen eşinin acısına dayanamayan kuş, eşinin yanında öldü. Sosyal medyada paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı.

Eşi hastalanıp ölünce önce başında bekleyen daha sonra acısından dayanamayıp ölen kuş, eşiyle birlikte gömülüyor. Paylaşılan bu anlar izleyenleri duygulandırdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
insanlara ders veren hayvanlar bitmez de insanlar yine aynı
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