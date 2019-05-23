Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki İlhan Yolcu, 34 yaşında ölen eşi Satı Yolcu ile kurduğu hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi.

Tüm Türkiye’yi karış karış karavanıyla dolaşan İlhan Yolcu, Çankaya’nın Yüzüncü Yıl Mahallesi’ndeki evinden çıkarak vefat eden eşi ile kurduğu yolculuk hayalini 11 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü.

Eşi Satı Yolcu ile 1992 yılında evlenen Yolcu, emekli olmasının ardından onunla ilginç bir karar aldı. Emekli ikramiyesi ile alacakları karavanla Türkiye turu yapmak isteyen çift Satı Yolcu’nun ölmesiyle o hayali gerçekleştiremedi.

Yıllardır içinde eşi Satı’nın bu hayalinin acısı ile yaşayan İlhan Yolcu emekli olmasının ardından aldığı ikramiye ile bir karavan yaptırdı. Tüm Türkiye’yi yanındaki köpeği ve eşinin resimlerini karavanında taşıyarak gezmeye başlayan İlhan Yolcu, son olarak Ordu’nun Ünye ilçesini gezerek onun kurduğu hayalini gerçekleştiriyor.

"Eşimle çıkamadığım yolculuğa köpeğimle çıktım"

Eşinin hayalini şehir şehir gezerek gerçekleştirdiğini ifade eden Yolcu, "Bu Türkiye gezisini 20 yıl önce eşimle beraber kurmuştum. Eşimi yaklaşık 11 yıl önce mide kanseri hastalığından kaybettim. Onunla çıkamadığımız bu uzun Türkiye yolculuğuna köpeğimle beraber çıktım. Çünkü Türkiye’nin her yerinde ayrı bir tarihi yer var. Farklı şehirleriyle yaşanabilecek bir ülkedir. O güzellikleri görmek için bu gün köpeğimle beraber yollardayım. Eşim yıllar önce çok istiyordu benimle her yeri gezmek için. Onunla 1992 yılında evlenmiştim. Daha sonra eşim 2008 yılında vefat edince onun bu hayalini bugün gerçekleştirmeye karar verdim" dedi.