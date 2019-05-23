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Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 09:21 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki İlhan Yolcu, 34 yaşında ölen eşi Satı Yolcu ile kurduğu hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi.Tüm Türkiye’yi karış karış karavanıyla dolaşan İlhan Yolcu, Çankaya’nın Yüzüncü Yıl Mahallesi’ndeki evinden çıkarak vefat eden eşi ile kurduğu yolculuk hayalini 11 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü.Eşi Satı Yolcu ile 1992 yılında evlenen Yolcu, emekli olmasının ardından onunla ilginç bir karar aldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki İlhan Yolcu, 34 yaşında ölen eşi Satı Yolcu ile kurduğu hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi.
Tüm Türkiye’yi karış karış karavanıyla dolaşan İlhan Yolcu, Çankaya’nın Yüzüncü Yıl Mahallesi’ndeki evinden çıkarak vefat eden eşi ile kurduğu yolculuk hayalini 11 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü.
Eşi Satı Yolcu ile 1992 yılında evlenen Yolcu, emekli olmasının ardından onunla ilginç bir karar aldı. Emekli ikramiyesi ile alacakları karavanla Türkiye turu yapmak isteyen çift Satı Yolcu’nun ölmesiyle o hayali gerçekleştiremedi.
Yıllardır içinde eşi Satı’nın bu hayalinin acısı ile yaşayan İlhan Yolcu emekli olmasının ardından aldığı ikramiye ile bir karavan yaptırdı. Tüm Türkiye’yi yanındaki köpeği ve eşinin resimlerini karavanında taşıyarak gezmeye başlayan İlhan Yolcu, son olarak Ordu’nun Ünye ilçesini gezerek onun kurduğu hayalini gerçekleştiriyor.

"Eşimle çıkamadığım yolculuğa köpeğimle çıktım"
Eşinin hayalini şehir şehir gezerek gerçekleştirdiğini ifade eden Yolcu, "Bu Türkiye gezisini 20 yıl önce eşimle beraber kurmuştum. Eşimi yaklaşık 11 yıl önce mide kanseri hastalığından kaybettim. Onunla çıkamadığımız bu uzun Türkiye yolculuğuna köpeğimle beraber çıktım. Çünkü Türkiye’nin her yerinde ayrı bir tarihi yer var. Farklı şehirleriyle yaşanabilecek bir ülkedir. O güzellikleri görmek için bu gün köpeğimle beraber yollardayım. Eşim yıllar önce çok istiyordu benimle her yeri gezmek için. Onunla 1992 yılında evlenmiştim. Daha sonra eşim 2008 yılında vefat edince onun bu hayalini bugün gerçekleştirmeye karar verdim" dedi.

"Eşimle bu hayali kurmuştuk"
Eşiyle beraber Türkiye gezisinin hayalini kuran İlhan Yolcu, "20 yıl önce böyle bir gezi hayalimiz vardı. Benim daha önceden olan minibüsümüzün koltuklarını sökerdik. İki üç ay Ankara’ya yakın şehirlerde kısa bir tatil yapar, öyle gezerdik. Daha sonra eşimle beraber bir karavanımız olsun bununla bütün şehirleri gezeriz diye bir düşüncemiz oldu" şeklinde konuştu.

Eşim öleli 11 yıl oldu
Yıllar önce eşini kaybeden İlhan yolcu, "Eşim öleli 11 yıl oldu ve ben de 11 yıl sonra eşimin hayalini köpeğimle gezerek gerçekleştirdim. Eşimin hayalini o yanımda olmasa da, yanımda o varmış gibi şehirleri gezmeye devam ediyorum. Kimse anlamasa da ben aslında bu karavanda eşimle geziyorum. Eşimin benim her zaman yanımda olduğunu hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Bütün Türkiye’yi karavanıyla dolaştıktan sonra memleketi Ankara’ya dönecek olan İlhan Yolcu, ilk yapacağı ise eşinin mezarına giderek ona hayalini gerçekleştirdiğini söylemek olacağını sözlerine ekledi.

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor
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