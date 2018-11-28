Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

25 Temmuz'da Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda yaklaşık 1 yıldır ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinde görev yapan 27 yaşındaki doktor Z.Ö.T., astsubay olduğu öğrenilen eşinin tabancası ile kendine ateş ederek intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Z.Ö.T.'nin cansız bedeni otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Astsubay eş A.T. ise ‘intihara yönlendirerek ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.T. (27) ile ölen Z.Ö.T.’nün babası M.Ö., annesi N.Ö. ve avukatlar hazır bulundu.

"EŞİM İLE ANLAŞMALI BOŞANDIK, YEMEKTE ALDATILDIĞIMI ÖĞRENDİM"

Tutuklu sanık A.T. mahkemede yaşanan olayı şöyle anlattı: “Biz eşim ile anlaşmalı boşanma yaptık. Anlaşmalı boşandığımız için son bir defa yemek yiyelim istedik. O gün doktor olan eşimin başka bir doktor M.İ. ile ilişkisi olduğunu öğrendim. Yemekte birlikte bulunduğumuz sırada M.İ.’nin eşinin avukatı beni arayınca ve fotoğraflar olduğunu söyleyince M.İ. ile ilişkisi olduğunu öğrendim. Eşime sorunca Z.Ö.T. ‘Eve gidelim, abartılacak bir şey yok, anlatırım’ dedi. Eve gittik, eşim böyle bir şey olmadığını söyledi, beni ikna etti. Yan yana çekilmiş normal fotoğraflar olduğunu söyledi. Daha sonra M.İ.’nin eşinin babası aradı, o da söz konusu ilişkiyi anlattı. Bana ‘Bu işi sen mi halledersin, ben mi halledeyim’ dedi. Ben de bir daha aramamasını söyleyip, sinirlenerek kapattım. Eşim o esnada ağlıyordu, böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Bu arada M.İ.'nin eşinin avukatı yine arayarak elinde kanıtlar olduğunu söyledi, eşim o sıra perişan haldeydi. Avukatın yanına gittim, fotoğrafları görünce yine inanamadım, midem bulandı, ağladım, çok kötü oldum. Avukat sakinleştirerek, ‘Biz tazminat davası açtık, sen de aç diye seni çağırıp gösterdim’ dedi. Eşimi aradım bakmadı, bir daha aradım bakmadı, eve gidip zile bastım açmadı. Anahtar olduğu için eve girdim, mutfağa su içmek için girdiğimde bıçak ve kırılmış bir cam gördüm. Hemen eşime seslendim, odalara baktım, köşe oda kilitliydi, zorla açtım. Kapının arkasında eşimi oturur vaziyette gördüm. Her iki bileğinde de kesikler vardı, kolları tahriş olmuştu, çok fazla kan vardı. Eşim sağ elini kullanırdı, deri yüzer gibi kolunu yüzmüş, telaşa kapıldım ama gözleri açıktı, konuşuyordu, sarıldım, o fotoğrafları unutmuştum, eşime sarılıp kapıya kadar getirdim. Hastaneye götürmememi söyledi, izin vermedi, havlu ile bileklerini bastırdım, kolundan şırınga ile kan aldığını gördüm. Elini, yüzünü yıkadım, sarıldım, su içirdim. Kan durdu sakinleşti, 10-15 dakika halıya oturduk, sessiz kaldık. Eşimin kız kardeşi K.Ö. aradı, eşime İstanbul’a ne zaman geleceğini sordu. Eşim İstanbul’a oradan da İtalya’ya tatile gidecekti. Ben de Irak görevime gidecektim. Eşim ile o gün konuştuk, her şeyi unutup, tatile gitmeye karar verdik. Bu konuyu kimseye anlatmayıp, evi temizlemeye karar verdik. O esnada eşimin telefonu ısrarla arandı. Arayan kişi doktor M.İ. yazıyordu, daha sonra mesaj atmaya başladı. Ben de sinirlenip aradım, kızıp, bağırıp çağırıp kapadım. Polisler eve gelip, eşimi zorla tuttuğum iddiasıyla şikayet geldiğini söylediler. Eşim polislerle konuştu ve bir sorun olmadığını söyledi. Polisler tutanak tutup gönderdi.”