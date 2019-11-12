HABER

Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne 'ailesi adına' çiçek bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 19:58 | Son Güncelleme

ÖLÜ bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL (DHA) ÖLÜ bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.
Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına saat 19.00 sıralarında gelen ve Le Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, eski Mesurier'in ofisinin kapısına gül yaprakları dökerek, çiçek bıraktı. Çiçeğin üzerinde 'Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin' notunun yer aldığı görüldü. Çiçeği bırakan kişi, çiçeği aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier'in ailesine adına bıraktığını ifade etti.
(FOTOĞRAF)

Her şey bir anda oldu! Röportaj yaparken... Her şey bir anda oldu! Röportaj yaparken...
Kontrolden çıkan kamyon ormana uçtu: 2 yaralıKontrolden çıkan kamyon ormana uçtu: 2 yaralı
Tarsus’ta servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölüTarsus’ta servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

İstanbul'da silahlı saldırı!

İstanbul'da silahlı saldırı!

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ahmet Altan hakkında yakalama kararı!

Ahmet Altan hakkında yakalama kararı!

Özel ekip kuruldu, sır cinayet çözüldü! Cenazede ağlayarak başsağlığı dilemiş

Özel ekip kuruldu, sır cinayet çözüldü! Cenazede ağlayarak başsağlığı dilemiş

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 terörist öldürüldü

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Son dakika: MSB'den ortak devriye açıklaması

MSB'den ortak devriye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.