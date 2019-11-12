HABER

Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne 'ailesi adına' çiçek bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 22:35 | Son Güncelleme

ÖLÜ bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL (DHA) ÖLÜ bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına saat 19.00 sıralarında gelen ve Le Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, eski Mesurier'in ofisinin kapısına gül yaprakları dökerek, çiçek bıraktı. Çiçeğin üzerinde 'Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin' notunun yer aldığı görüldü. Çiçeği bırakan kişi, çiçeği aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier'in ailesine adına bıraktığını ifade etti.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Ahmet Altan yeniden gözaltına alındıAhmet Altan yeniden gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındıHakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

İstanbul'da silahlı saldırı!

İstanbul'da silahlı saldırı!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ABD'nin başkenti Washington'a indi

Erdoğan kritik görüşme için ABD'de!

Polis aracına otomobil çarptı: 2’si polis, 3 yaralı

Korkunç kaza! 2’si polis, 3 yaralı

MSB'den Türk-Rus ortak devriyesi ile ilgili yeni açıklama

MSB'den 'ortak kara devriye' açıklaması!

İletişim Başkanı Altun'dan 'ABD' açıklaması!

İletişim Başkanı Altun'dan 'ABD' açıklaması!

Son dakika: Ahmet Altan gözaltına alındı!

Ahmet Altan gözaltına alındı!

Özel ekip kuruldu, sır cinayet çözüldü! Cenazede ağlayarak başsağlığı dilemiş

Özel ekip kuruldu, sır cinayet çözüldü! Cenazede ağlayarak başsağlığı dilemiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.